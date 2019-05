Si no tin cifra di añanan anterior no por planea un maneho pa futuro

Cu e situacion financiero di Arubus y Aruparking ta pasando den momentonan dificil, no ta un secreto. Pa cu esaki, nos redaccion a combersa cu Sr. Edwin Mohammed,director di Arubus ariba esaki.

CIFRANAN

Sr. Mohammed a cuminsa na bisa cu nan ta purbando di pone tur e cifranan up to date. Hunto cu e hunta di comisario nan ta bahando e cifranan di 2015, cual ta 4 aña pasa caba. Den e siguiente lunanan nan lo ta bahando e cifranan di 2016 y asina lo purba up to date te cu 2018, lo mas pronto posibel. Esey ta e forma pa maneha un compania. Si no tin cifra pa wak con e compania a destaca e aña prome, dificilmente por planea pa futuro. E prome ordo ta pa haya tur e cifranan aki y trecenan bek al dia. Asina directiva di Arubus, Aruparking, Arutram por haci analisis y asina haci plannan pa futuro. Pa loke ta Aruparking, ta bezig ta delineando un maneho nobo, pa brinda e usuarionan un tiki mas balor pa nan placa. tambe con ta haciendo e planificacion aki, ta pa yuda stimula economia den caya. Na e momentonan aki, segun Sr. Mohammed, por parkeer gratis, cu excepcion di e vaknan geel. Pero ora cu bin cu e maneho nobo, lo bin cu’n campaña pa informa e usuario unda por parkeer, unda ta gratis, unda mester paga y unda cu ta reserva esunnan cu tin vergunning. Esaki ta pa stimula economia di Caya Grandi y bisindario.

TARIFA ADAPTA PA PENSIONADO

Pa cu esaki, Sr. Mohammed a splica cu 60 plussers ta haya un carchi unda cu nan por haya 41 biahe gratis, esey ta keda asina. Si lo bay wak con lo bay duna e usuarionan di Arubus, mas balor pa nan placa. Den e placa cu lo bin cu nan, e busnan nobo cu ta bay bin, tambe lo bay brinda mas balor cu placa cu usuarionan cu ta haci uzo di e servicio di Arubus.

FLOTA NOBO

Na e momentonan aki Arubus, banda di e parti dificil financiero, pero tambe di e parti di e flota. Cu’n situacion financiero dificil, ta dificil pa mantene e flota na ordo, pa cual a dicidi di trece cierto cantidad di bus pa un flota nobo. Pa fin di aña lo tin un flota casi 100% renoba y e ora por brinda un servicion un servicio optimal pa e cliente, y e ora nan por conta cu e servicio di Arubus lo t’ey na momento cu nan ta spera.

BUS ELECTRICO

A haci un inversion cuantioso den dje, pero e bus a disparce. Ariba esaki, Sr. Mohammed a splica cu no tin mucha informacion ariba esaki ainda. Y un di e preguntanan semper tabata e bus electrico. Y na e momentonan aki e no ta cumbini Arubus financieramente ariba e parti electrico. Un di e busnan aki lo costa similar na 3 otro bus. Na e momento aki, e parti financiero di Arubus no ta pasando den su miho momento, no lo ta un pon zet pa inverti electrico. Pero ta inverti den bus convencional.

FUTURO

Kisas dne futuro, e prijsnan di esaki lo baha, cual lo haci e prijsnan mucho mas conviniente pa Arubus. Pero p’aworaki, lo keda cu e busnan convencional, segun Sr. Edwin Mohammed, director di Arubus NV.

