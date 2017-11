Si kier papia di transparencia mester cuminsa pa loke a pasa na hospital

Den un entrevista cu parlamentario Sra. Daphne Lejuez, e ta splica dicon mester sigui investiga e tema di hospital ya cu tin cosnan cu a bay robes y mester bay wak ken ta responsabel pa cu esaki. E ta amplia mas ariba esaki.

Un gobernacion transparente y un finansas publico balansa y responsabel. Esey ta e motibo principal pa e preguntanan. Sra. Wyatt- Ras a declara cu e oposicion anterior lo no a haci pregunta y tampoco haci nada. Pero Sra. Lejuez lo kier wak e stemmotivering, y/o con nan lo a vota contra e machtiging y e diferente apoderacionnan cu a duna e minister aki, cual segun Sra. Lejuez lo ta negativo. Minister Schwengle tabata hopi categorico, y e interesante di su contesta cu practicamente ta bisa cu no tabata tin corupcion, pero e no ta exclui si no tabata tin iregularidad. Bisando esey, un investigacion lo no tabata di mas. Ora un persona bisa cu no tin un pakico pa bay investiga bek.

Vooral si ta papiando di un construccion, caminda cu Parlamento no tin bista, ya cu e ta bay full bou capa di SOGA y a duna apoderacion na e minister, na tal forma, cu e por tuma decision riba placa di pueblo, sin bin duna cuenta na parlamento, solamente notifica parlamento no ta corecto. Ademas di uza un loophole den e ley cu a duna di apoderacion, cu basicamente t’ey pa tin un maneho transparente, mester wak kico a bay fout y make sure pa e no pasa atrobe. Esey ta e paso mas logico. Ora ta papia di bin bek, bo ta papia di un scope di 212 miyon florin, bo ta cuminsa cu esey cu aprobacion di parlamento. Bo ta aument’e na 238 miyon, e destaho tabata tin su cuestionnan cun’e. Eseynan a bolbe bin bek ariba. Despues a bolbe baha e prijs pa yega na un cierto montante, ay caba bo ta bezig pa motibo di mal maneho, atrobe ta na 2 miyon adicional cu mester bay wordo poni ariba e proyecto, y esey ta sin interes. Ta papiando di 83.2 miyon den un periodo di 23 aña, cu ta bira 183 miyon cu e pueblo tin cu bay papia.

Con ta bay determina te na unda e plafon ta bay ta. Claro cu tur hende kier un miho cuido medico pa nos hendenan, pero e mester ta den balansa tambe cu e prijs. Ta pagando e miho prijs pe? Eynan ta unda cu parlamento mester por tin un bista di con e procedura ta tumando luga.

Mas aleu, Sra. Lejeuz, a bisa cu gobernacion ta un continuacion y tabata deber di Sr. Schwengle pa haci investigacion. Crea transparencia. Tin cu establece unda el a bay malo y mester drech’e. Awo cu e reunion a pasa, parlamento a wordo informa cu no por para e proyecto, ya cu e ta na bienestar di e pueblo. Na ningun momento tabata kier a para e proyecto, pero tabata kier a haya e miho producto pa e prijs cu bo ta pagando, no paga mas pa haya menos cuido, segun Sra. Daphne Lejuez.