Si gobierno no tuma e situacion na Arubus na serio lo bin accion

E situacion na Arubus ta sigui di ta tenso. Y cambionan mester bin na Arubus, pero tur cos a keda na promesa y mentira. Si gobierno no tuma e cos aki na serio, trahadonan di Arubus lo bay den accion. Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA cu e relato.

E trahadonan a cuminsa harta y fada, naturalmente nan ta culpa sindicato STA y nan ta absorba tur e golpinan aki. Apesar cu STA no ta culpabel di e situacion aki. Pero lo yega e momento unda cu e trahadonan lo bay pone un presion bastante drastico, pasobra cu nan a cuminsa berdaderamente no por sigui asina aki. No por sigui asina cu cada biaha cu ta bay papia, pero ‘praatjes vullen geen gaatjes’. Por keda papia mil y un biaha, pero ta ripara cu no ta tumando e cosnan aki na serio, y no ta mirando e cambionan cu STA ta spera cu lo sosode. E ora ta ripara cu no tin seriedad. Tin tanto promesa na busnan nobo, y nada no ta sosode. Tambe locual ta e infrastructura pa cu e busnan di Arubus ariba e pais aki, STA no sa si nan por a yega na palabracion cu DOW pa nan revisa tur e paradanan di bus y esunnan cu a wordo elimina. Y esunnan cu tin drechanan debidamente tambe. Tin hopi cambio, e flota di bus, busnan daña y e cura di Arubus parce cu ta un santana di bus. Mester cuminsa haci un limpiesa.

Ta deber di minister cu mester drecha e situacion aki y si esaki no sosode, e compania ta wordo condena pa bin abao. Ya caba e ta coriendo den cora. Pero si e cambionan bin, manera cu e idea di e mesun trahadonan, idea di e propio delegadonan. Y si e ideanan aki wordo implementa cu Arubus lo bay genera mas placa tambe. Dus un disgusto formal den Arubus y no ta descarta e posibilidad tampoco cu e por bay desemboca den un accion, cual STA lo lamenta. Pero di ki otro manera por bay reacciona si ta manda un carta pa e mandatario na october 2018, no ta tende nada. Ta bolbe manda un otro carta y dia 31 di januari, no ta haya e reaccion desea.

Ya caba un otro luna ta cabando, y STA no sa si kisas lo mester pidi un reunion cu full Ministerraad pa por splicanan e seriedad y e peso di e situacion aki ariba schouder di e sindicato.

STA ta sali pa su miembronan y nan tin comprension cu e pais Aruba, nan tin comprension cu e hende grandinan cu mester coy bus, tin comprension cu studiantenan cu tin cu bay scol, pero niun hende no ta tene comprension pa e trahadonan, cu tin cu bay traha cu smile ariba cara, wantando palabranan di insulto, y busnan sin airco. E coalicion actual a mustra bastante seriedad y madurez den locual ta gobernacion, pero ainda falta cierto hendenan cu ainda falta pa pone mas seriedad den e parti aki. Locual ta prioridadnan halto, bo tin cu atende cu nan prome. Y esey ta locual cu STA kier pa cierto ministernan compronde, cu situacionnan vooral den companianan estatal cu ta rekeri un atencion di inmediato, atende cu nan, segun Sr. de Cuba di STA, y no laga e cos aki keda drumi ya cu e por desemboca den un accion cu e minister no lo gusta. E no ta beneficioso pa nos pais, pa nos bishitantenan y nos clientenan.

Un biaha mas, Sr. de Cuba ta reitera, ban pone e prioridadnan halto na prome luga. Laga e coy loconan aki un banda, di cuenta di parti flor y bolo, ariba Valentine’s Day, masha bunita pero mester cuminsa duna prioridad si. Ya caba e limite a yega y sindicato y tampoco trahadonan lo wanta mucho mas. Tur hende ta cla caba pa accion pasobra mirando e situacion y e falta di atencion, STA no ta spera otro reaccion di su delegadonan. E sla ta sindicato ta want’e, miembronan ta bandona sindicato y si esaki sosode, e delegadonan lo bay un nivel mas halto y esaki lo haci mas dolor. P’esey STA ta urgi gobierno pa atende cu e situacion na Arubus, sino lo bin accion.

