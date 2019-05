“Si fruta y berdura no por drenta Aruba, ilegalnan tampoco”

Diahuebs atardi den sala di Parlamento a tuma lugar e encuentro pidi pa Fraccion di POR cu Minister di Husticia riba e topico di asilo, cual ta un tema hopi preocupante na e momentonan aki.

Parlamentario Alan Howell na momento cu a dirigi palabra y prome cu el a realisa diferente pregunta na e mandatario, a bisa enfaticamente cu : “Si fruta y berdura no por drenta Aruba, ilegalnan mucho menos”.

Howell a indica cu Fraccion di POR ta bay para duro hunto cu Minister di Husticia pa yuda frena e situacion den cual nos ta pasando aden. “Di ningun manera nos por acepta cu Aruba ta bira un free for all. Mi lo haci uzo tur e hermentnan y forsa cu Parlamento ta ofrecemi pa sigura cu nos costa ta keda cera”.

Siguientemente Alan Howell a haci un serie di pregunta:

El a pidi Minister di Husticia pa splica mas amplio riba e procedura pa ora esnan di Venezuela yega Aruba atraves di otro pais. Es decir, kico ta pasa ora nan yega Aruba y pidi asilo?

Den mesun cuadro el a puntra cuanto persona desde januari 2018 te awo a wordo manda of a bay bek?

Un otro pregunta haci ta con por agilisa e proceso di screening di e personanan cu ta pidi asilo y si mester amplia e cantidad di 10 persona cu ta haciendo e screening aki?

E pregunta aki ta bin debi na e maneho di Schiphol Model cu a introduci den cual lo tin solamente 28 dia pa screen e personanan aki.

Pa loke ta e facilidad unda lo ubica e personanan cu ta pidi asilo, Howell a puntra unda esaki ta bay ta y si Minister ta mira cu Parlamento por yuda den aloca mas placa pa drecha e facilidad, cual no mester ta uno similar na un prison.

Tambe a puntra cuanto cupo Minister di Husticia ta pensa cu lo mester tin (cuanto hende ta premira lo bay keda na dicho facilidad) pa por prepara nos mes pa e maneho aki?

Un pregunta importante ta ki tipo di persona ta esnan cu ta bin, es decir, nan pasado hudicial y tambe medico. Por compronde cu tin un dokter ta test e personanan aki, pero no ta disponibel na tur momento. Pesey ta puntra si lo por tin un dokter cu tey na tur momento pa por haci e testnan necesario?

Siguiendo e pregunta aki e parlamentario di POR a puntra cuanto persona a keda constata caba cu tin enfermedadnan contagioso, manera por ehempel sifilis of HIV?

Tambe a puntra con hopi Hulanda ta desea di yuda, manera por ehempel trahando e facilidad pa e personanan en cuestion por keda 28 dia?

Un otro pregunta tabata con e fortalesa di Warda Nos Costa tan a e momentonan aki pa por acapara tur e personanan cu lo por bin? Alan Howell a puntra e mandatario si lo tin mester di mas personal pa yuda controla y combati e problematica aki?

Por a compronde cu un total di 329 peticion di asilo a wordo rechasa, y lo desea di sa cuanto di e personanan aki a wordo saca afo?

Un ultimo pregunta di Alan Howell na Minister Andin Bikker tabata pa splica pueblo con e actividadnan di e diferente instancianan di siguridad ta y si nan ta mas activo awo cu e situacion reinante?

Finalisando e parlamentario di POR a bisa cu nos costanan mester ta mas cera cu nunca y cu mester kita e pensamento di tur hende cu ta un ‘free for all’ tin na Aruba.

