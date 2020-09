Si e pueblo no comporta, lo por bin Ley Seco, TDQ 24/7, lockdown, y mucho mas

Prome Minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes a menciona cu fiestanan na cas no por ta algo cu nos ta bin ta canta di basta dia caba y tog esaki ta tuma luga, tin hende ta pensa cu e regla no ta conta pa nan y no ta peganan, pero e virus ta pega tur hende e no ta descrmina, fiesta na cas no ta posibel y lo actua contra di esaki. TDQ ta continua manera cu e ta y no ta amplie ainda. Prome Minister a menciona cu awor aki no ta COVID ta haci nos malo ta nos mes e comportacion y ta afecta esnan cerca di nos. Nos expertonan medico a duna conseho pa 2 siman y si cos no drecha lo escala mas, si no logra mehora e comportacion riba e puntonan menciona, lo evalua si lo amplia tdq, ley seco, shelter in place, lockdown, tdq 24.7 of cera frontera y nos no kier yega eynan. Ta hopi hende ta depende di turismo y nan trabou y ta wordo paga ora nan traha, aki nos ta hunga cu pan di hende, corda bo por afecta esun cu bo comportacion.

Comments

comments