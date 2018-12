Si dunado di trabao no sigura su trahado lo tin multa pa cu esaki

Ora di papia di boet administrativo pa tin trahado den servicio cu no ta sigura, lo mester bay bek na 2016. Sr. ir. Edwin Jacobs, director di SvB ta amplia.

Na 2015 a cuminsa un trayecto di saneamento di e fondo di seguro di malesa y accidente. Den e proceso den caminda, ora cu SVB a cuminsa cu’n intercambio di informacion di DIMAS. Aki a constata un grupo grandi cu tin permiso pa traha na Aruba, cu no ta inscribi na e banco di seguro social como asegurado di seguro di malesa y accidente mientras cu ley ta exigi esey.

Ley di seguro di malesa y accidente, ta exigi cu e trahado mester ta inscribi desde e prome dia. Ora a constata esaki, a sali den publicidad cun’e, bisando cu e grupo ta grandi ya cu riba mil no tabata sigura. Den e proceso di saneamento, parlamento a dicidi di bin cu’n amienda ariba e ley di saneamento, y a otorga SVB e autoridad pa impone multa, ora cu constata cu tin trahado cu ta trahando, y nan no ta inscribi na SVB.

E ley aki a pasa na 26 di april 2016. Desde e momento ey a cuminsa informa comunidad cu parlamento a otorga SVB e autoridad aki. Door cu e ta un autoridad otorga id un dia pa otro, no tabata prepara pa ehecut’e di biaha. E ley a drenta na vigor dia 1 di juli 2016. For di e momento ey, SVB mester a bay desaroya full un maneho di boet, di diferente categorianan y boetnan. E principio Ley ta bisa cu prome cu boet hende e persona mester tin conocemento di e structura di boet. A tuma SVB un aña pa a studia hurisprudencia den Reino, den Union Europeo, ya cu e leynan ta mara na leynan di Derechonan Humano di Europa, A tuma pa un aña prepara e maneho aki. Y asina a cuminsa publica e maneho dia 1 di juli 2017. A cuminsa busca manera di facilita e inscripcion pa e doño di trabao. Hopi biaha ta haya e keho di e dunado di trabao, cu ta bsia cu “mi ta duna e trahado e papel pa e bay inscribi”, pero e no ta bay. Y e ora ey entrante 1 di juli 2017, a duna e oportunidad pa cuminsa inscribi digital. Prome cu esey, e trahado mester a presenta na SVB na Eagle of San Nicolas.

Mirando cu a drenta e era moderno, a digitalisa esaki. A saca e responsabilidad di inscripcion for di e trahado y trece bek na e dunado di trabao. Paso esaki ta esun cu 24 ora pa dia ta yena e informacion di e trahado y ta sigura e trahado. Esaki ta pa kita e argumento di cu “mi a duna e trahado pero e trahado no a haci’e”. Asina a cuminsa entrante 1 di juli 2017, cu e maneho di boet, a informa e comunidad di e structura di e boet cu tin. Tin 3 motibo pa cual por ricibi e multa. E prome ta cu e formulario no ta bon yena, no a inscribi e trahado na tempo y nunca a inscribi e trahado. Esey ta e 3 infraccion cu por tin ariba e ley di SVB. Na e momento ey, SVB not abata full den condicion organisatorio pa ehecuta e ley. Coleganan di SVB na e momento ey tabata den opleiding di Bijzonder Opsporingsambtenaar.

Despues di 1 aña a cuminsa bay bek den e situacion di e caso, unda e ley a wordo viola. A cuminsa manda 24 compania notificaicon di e intencion di e boet adminstrativo pa violacion di inscripcion. E companianan aki tin 3 siman pa entrega obheccion contra decision di SVB, Ora cu e termino termino, SVB lo evalua e obheccionnan entrega y dicidi den ki categoria e boet e violacion di ley di malesa y accidente ta cay.

Di tur banda a purba tur manera pa no mester yega pa impone multa. E meta no ta pa impone multa, pero lastima ta asina. Hopi biaha ta yega na conocemento di SVB, caso di trahadonan cu no ta sigura, cu ta bira malo y no ta ricibi pago, mientras cu si nan tabata cera nan tabata tin un caminda pa cay bek ariba dje.

Den caso cu e dunado di trabao no sigura e trahadonan, e tin e sancion di e boet administrativo.

Comments

comments