Si Booshi Wever ta kere cu tin algo robes e mag di bay entrega keho na OM

Diabierna Sr. Booshi Wever a bay LAR contra di minsiter di Infrastructura y Medio Ambiente, Sr. Otmar Oduber, pa cu cosnan iregular tumando luga den e proyecto di incinerator.

Redaccion di Masnoticia a tuma contacto cu e mandatario pa puntr’e ariba su punto di bista di esaki.

Sr. Oduber a cuminsa na bisa cu Sr. Wever ta den su derecho pa bay LAR conforme ley mescos cu tur ciudadano. Oduber a sigui bisa cu Sr. Wever tin hopi experiencia pa cu cosnan iregular, pa cu falsificacion di diploma, su problema cu husticia Venezolano, tambe actonan iregular di importacion di boternan di whisky como tambe gasolin. Pero Sr. Oduber por garantisa Sr. Wever y pueblo di ARuba cu pa loke ta e proyecto di incinerator a bay manera ley ta prescribi, como tambe p’esey Wever a haya e documentonan inzage ariba e proyecto segun nos leynan.

Si Sr. Wever na su turno awo kier haya copia di documentonan, e ta bay LAR pero ta keda na minister si e ta bay di acuerdo cu esaki, a pesar di e conseho di LAR. E caso por termina hasta den corte.

E mandatario a splica cu Wever no a pidi niun documento specifico tampoco pero Sr. Wever su meta ta politico, sali den prensa, yama tur hende pa ladron, pa corupto, bisando cu tur hende ta haciendo cos di robes, cu tur hende ta amigo di e minister. Pero lamentablemente, si Sr. Wever tin prueba di esaki, e lo mester bay Ministerio Publico. Pero e mandatario no lo sigui perde tempo cu Sr. Wever y p’esey e ley di LOB ta bisa cu e por haya inzage, mescos cu den parlamento ta haya ter inzage. Y como gobierno por midi kico ta e documentonan cu e kier duna si of no. Pero den e caso aki, Wever kier documentonan di tercera persona djis pa bay den prensa cu nan. Si e ta kere cu tin algo robes, e por bay Ministerio Publico entrega keho y OM a traves di hues, a traves di ley por exigi e documentonan aki. Esey no ta e meta di Sr. Wever, pero di purba destrui tur loke e haya su dilanti y e mandatario no ta participe di esey.

Ta haciendo un proceso habri pa loke ta maneho di desperdicio aki na Aruba. Durante 8 aña largo Sr. Wever no por a soluciona esaki. Durante e ultimo 20 añanan a bira mas grandi. Y awo tin un proceso serio cu cantidad di instancia involucra den dje.

Un punto cu a bin dilanti ta e exportacion di sushi, y a puntra e mandatario kico tin di berdad di esaki y con e ta hinca den otro pa cual Sr. Oduber a bisa cu Sr. Wever den pasado a purba kibra e companianan aki, y tambe a expresa malo di famia de Veer. Pero loke ta straña Sr. Oduber ta cu awo Sr. Wever ta propaganda su clientenan, den e caso aki EcoGas na fabor di exporta sushi.

Pero algun luna pasa ora a papia di exporta sushi, Sr. Wever a bisa cu esaki ta en pugna di tratadonan internacional. Y awo e ta cambia di tono un biaha mas.

