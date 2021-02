‘Si bo tin un trabao awo, want’e pasobra bo no lo haya un otro’

Manera nos a trece dilanti den un publicacion anterior, Henry Tromp supervisor di un negoshi di watersport na Eagle a trece dilanti cu ultimo tempo nan tin e hopi duro financieramente. Henry ta sigui bisa nos cu manera cos ta bayendo aworaki despues di 5 di januari 2021, e ta mustra di ta un problema.

E bon aworakinan si ta cu gobierno ta subsidia nan cu 60%, e ta un tiki alivio mas pa doñonan di trabao pasobra no tin e peso di salario na banda. “Pero tog e ta hopi,” Henry ta expresa. “Pasobra gasolin ta subi, mantencion, e mecaniconan pa traha riba e aparatonan, y si sigui asina anto no bin un push pa turista yega bek, nos ta frega.”

Vooral cu February, Maart etc ta temporada cu Venezolanonan semper tabata bin y ultimo tempo esaki no ta e caso tampoco, con cu bo kier wak e, e Venezolano ta e turista cu ta gasta mas placa na Aruba, mas cu Mericano, segun Henry ta splica nos. E negoshinan di watersport mester sigui tur desaroyo via rednan social y noticia pasobra nan no ta ricibi ningun informacion of guiansa for di organisacionnan of institutonan den industria di turismo.

Na Merca aworakinan tin un winter hopi fuerte, anto normalmente esaki ta algo bon pa Aruba pasobra tur luga ta yena door cu hopi Mericano ta dicidi di viaha bin Aruba durante temporadanan aki, pero awor cu tur restriccion, nan no ta biaha anto esey ta haci cu ta hopi slow. Ora di haci e entrevista aki cu Henry, por a tuma nota tabata tin 2 jetski so ta coriendo di 6 compania total na Eagle so. Normalmente bo ta haya bo mes ta rent mas o menos 70 Jetski pa dia ora cos ta bon, y awor si yega 15 den un siman esaki mes ta hopi.

“Mi ta conseha esnan cu tin trabao aunke no gusta bo hefe etc, want’e, pasobra bo kita f’e trabao awor niun caminda lo tuma bo mas.” Henry ta splica nos cu nan ta traha cu Svb dus sikiera tin esaki regla pero hopi negoshi di watersport no ta haci e. “Tin temponan mas duro ta biniendo anto ban spera cu no pero mirando con cos ta bayendo, ta mustra cu lo bira un tiki mas duro.”

