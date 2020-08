Si bo tin sintoma yama dokter di cas y laga e haci un cita pabo

Dr Van Trikt cu ta presidente di HAVA a splica con pa test relaciona cu Corona Virus. E situacion ta un poco dificil e cantidad di casonan ta aumentando despues di a surgi un kluster nobo den nos bida nocturno, ayera 56 cu ta un aumento. Tin hopi hende preocupa mirando e testnan positivo y tin hende ta puntra si nan por test, awor aki ta si bo tin sintoma bo tin yama e dokter di cas y e ta haci un cita pabo na e diagnostic center of na hospital y nan ta yamabo bek pa e cita pa haci e test. Local cu DVG a haci di e cantidad di testnan cu ta wordo pidi a haci e call center disponibel atrobe pa local 2800101. Sr Van Trikt a menciona cu e dokternan di cas ta druk y ta hayando basta yamada di hendenan cu kier test y ta preocupa. Ta importante ora bo tin sintoma isola bo mes paden y abo ta esun cu ta plame ora bo tin contacto cu hende.

Ki ora ta test?

1. Ora tin UN of mas di e sintoma respiratorio: tos, falta di rosea, dolor di garganta, perdida di holor/smaak

2. Si bo twt contacto directo cu un caso positivo of twt den un establecimiento cu tin un cluster di positivonan raporta (por ehempel Gusto). Un contacto directo kiermen contacto di menos cu 1.5 meter sin proteccion

Con ta hasi pa test?

1. Yama bo oficina di dokter di cas. Bo dokter di cas ta meld bo aan na e testcenter di LabHOH of Diagnostic Center (patras di Zara). Tene cuenta cu e orario di bo dokter di cas.

2. Yama 2800101 (DVG) 08.00 AM – 8:00 PM

Opcion 1 y 2 ta wordo cubri door di AZV

3. Bai un laboratorio priva, Tin laboratorionan priva ta brinda e mesun test pa COVID (gastonan ta +/- Afl 175)

Si bo tin sintoma, porfabor yama e dokter di cas, purba despues di rato un biaha mas y no cana yega na e consultorio di dokter pa evita pega e personal, bishitante y hasta e dokter.

Comments

comments