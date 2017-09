Si bo informa comunidad tur hende lo ta prepara

Si bo informa bo comunidad tur hende ta prepara pasobra via nos muchanan esaki semper ta importante segun Osmar Lake.

E ta conta cu tempo el a cuminsa cu e proyecto di bay scol duna charla, mescos ta conta pa prensa tambe. Lezing ta algo cu Lake a gusta masha hopi pa bay den dje y e mes a crece den dje, pa e por yuda e otronan pa nan sigui den dje. Si comunidad ta bon informa, e ora nos por preveni, miho cu lamenta.

Lake ta gradici tur medio di prensa den su 35 aña y 7 luna cu el a bishita scol.

El a splica cu e tabata bishita scol su so. Yega cuminsa papia. Awendia tin powerpoint y tin hopi material cu por bin cun’e. Lake tabata uza truck y hoogwerper pa e muchanan keda contento. Prensa ta esun cu ora cu e les’e den corant of cu a wak cu el a sali den e corant, e ta sinti su mes asina orguyoso cu e ta bisa cu e hendenan ta haya mas informacion riba peliger di candela y kico pa haci den un caso di emergencia.

Lake a sigui splica cu pa bay scol, e ta keda contento. Por bishita 2000 mucha mes. Pero si e pone un anochi informativo pa mayor, e no ta haya nan bishita. Si nan tin flyer, cualkier cos cu por hiba cas, Lake ta haya cu esey ta un bon informacion. E muchanan mes, hopi di nan cu no ta kere, ta topa nan cu nan famia den supermercado of unda cu ta, e mucha mes ta splica e mayor cu Lake ta duna lezing. Tin casonan cu a pasa cu door di charla di brandweer, por a wordo soluciona, cu cos lamentabel no a pasa.

Den su presencia como preventie, mara tur cas ta bon sigura cu un smoke detector. Smoke detector ta yudabo sali mas lihe for di bo cas. No mester pensa riba esunnan cu ta cana. Pero tin corda cu tin hendenan den rolstoel, of hende diabetico un caminda. Tin cu yuda nan tempran pa nan sali tempran.

Riba un alarma di un smoke detector. Hopi hende por sali tempran for di nan cas.

Lake tabata tin un charla na Tanki Leendert, cerca hendenan 60+. Hopi cos cu nan no tabata sa, pero via brandweer nan a haya informacion, cual charla tabata un exito rotundo.

Brandweer ta un influencia positivo pa nos muchanan. Lake ta duna lezing y prensa ta bin cerca dje y puntra kico el a bisa. Loke cu Lake ta desea ta pa prensa bay cerca e muchanan y puntra nan kico nan a haya. Entrevista un of dos mucha of hasta e docente y puntra nan kico nan a siña di loke cu e departamento di brandweer a duna den su charla.