Si bo drumi malo, bo tin mas posibilidad di tin Alzheimer segun estudio

LifeStyle: Di acuerdo cu informacion nan di Centro nan pa control y prevencion di enfermedad di Merca. Pa 11 aña caba nan a comproba cu drumimento malo , laat ta un gran causa di Alzheimer.

Pasobra bo no ta laga bo mente sosega suficiente. Hende grandi nan tin e tendencia di drumi menos, esey kiermen cu tin mas posibilidad di haña Alzheimer na un edad halto.

Haña Alzheimer riba 65 aña a subi cu 12,2 prociento den e ultimo aña nan aki. Estudio ta bisa tambe cu si bo tin Alzheimer caba, e chens ta mas grandi pa e enfermedad por Avanza si no sosega/ drumi suficiente. Tambe un di e motibo nan pa haya Alzheimer si bo ta come hopi vet, e por ta 75% mas halto cu un persona cu no ta come vet (malo)

