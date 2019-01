“Shutdown” mas largo den historia di Gobierno Mericano a finaliza

Presidente di Merca, Donald Trump a firma e documento pa stop cu e “shutdown” di Gobierno. Manera ta conoce Trump a shutdown Gobierno y esaki tabata nifica cu ningun departamento di Gobierno tabata habri pa duna servicio na comunidad. Esaki a causa bastante problema pasobra ta hopi trahado publico no tabatin salario fin di luna. Y alavez e lugar turistico di Gobierno tambe a sera. Sinembargo awo president Trump a para e “shutdown” aki y esaki a wordo aproba pa Senado y e Camara di Representantenan ta garantiza fondonan te cu 15 di Februari. President Trump a anuncia den oranan di mainta for di White House cu a jega na un acuerdo pa re-apertura di Gobierno. E projecto ya caba a wordo aproba pa Senado y Camara di Representantenan y tabata President Trump so tabata falta pa firma esaki. Cual el a haci tambe. “Nos a jega na un acuerdo pa pone fin na e ciere y habri Gobierno Federal atrobe. Manera tur hende sa, mi tin un alternativa hopi poderoso, pero mi no lo bai usa esaki na e momentonan aki”, President Trump a declara. President Trump a bisa cu e acuerdo cu e ta anunciando, te cu 15 di Februari, y un onel bi-partista lo traha den un pakete pa seguridad na fronteranan. E president a gradici e Mericanonan y a bisa cu e ta trahando pa sigur cu e trahadonan sin permiso, kendenan a perde dos “pay cheque” durante e “shutdown” logra haya pago. “Mi ta gradici tur Mericano. Boso ta hendenan hopi hpi special. Ora ma bisa ban haci Merca grandioso bek, nunca mi por haci esaki sin boso”, President Trump a declara.

