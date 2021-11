Francis Lacle di Lean on me Aruba Foundation cu tin e proyecto di Shower on Wheels durante un entrevista a comenta cu ta un proyecto cu a cuminsa un luna pasa. Esaki ta specialmente enfoca tanto pa Playa y San Nicolas.



Tin un instancia cu ta duna cuminda y anos ta bin cu e proyecto di baña riba caminda. E bista ta pa San Nicolas y Playa pero tin un bista pa otro barionan cu tin na mira caba. Esaki tin su costo pa realisa e fondo di cuminda y bebida pa e adictonan cu mester di ayudo.

Comments

comments