Show di Intercambio Cultural entre Generacionnan ta dia 1 di October venidero

Dia prome di October venidero lo bai tin un evento cu ta haba nomber di Intercambio Cultural entre Generacionnan y ta tuma luga na Cas di Cultura. E activida ta trata manera e nomber mes ta bisa intercambio entre generacionnan y e fecha tambe ta marca e dia internacional di nos grandinan. No ta prome biaha cu e evento aki ta tuma lugar, sino esaki ta di cuater aña caba. Nos lo bai tin mas of menos 12 grupo di nos grandinan di diferente barionan di Sanicolas y lo bai tin mas of menos 150 pa 200 hende cu lo ta riba stage pa duna show y mester bisa si cu e carchinan si ya caba ta uitverkocht. Pa e aña’ki no ta posibel mas pa haci un dia mas di show pa esnan cu no a logra haya carchi pero e intencion cu pa otro aña cu lo bai cumpli cinco aña di e show aki ta e intencion pa prepara tempran y haci e show durante dos dia. Si mester cuminza prepara for di e aña’ki caba p’asina determina e fechanan pa reserva Cas di Cultura mirando cu Cas di Cultura ta hopi yen di otro actividad, y mirando cu ta di cinco aña, pa haci e show aki riba dos dia.

