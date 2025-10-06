Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta duna e biaheronan local un motibo extra pa haci compras na Aeropuerto di Aruba e luna aki cu e campaña “Gana bo Caminda pa Felicidad” (Win Your Way to Happiness), cu a lansa den luna di juli 2025.
E campaña, cu tin un duracion te cu 31 di october 2025, ta curasha e biaheronan pa explora e variedad di tiendanan di benta y puntonan di benta di cuminda y bebida di e aeropuerto. Tur esnan cu gasta $30 of mas na e tiendanan of restaurantnan participante lo ricibi un ticket di entrada pa un chens di gana vouchernan di biahe valioso. Cada $30 gasta ta igual na un ticket, ta permiti pa participa cu mas cu un ticket, loke ta haci cu cada compra tin un gran recompensa.
Premionan exclusivo pa e localnan:
Premio mayo: voucher di biahe balora na $2,500
Di dos premio: $1,500 na voucher di biahe
Di tres premio: voucher di biahe di $750
Tur biahero por participa, y si un turista gana, nan lo disfruta di un biahe di regreso pa Aruba, cu un estadia di un siman y buelo pa dos persona.
www.airportaruba.com/way-to-happiness
Pa participa ta simpel: yena e ticket ricibi y depost’e den un di e cahanan cu e tema di surfboard situa den henter e terminal. Lo anuncia e ganadonan dia 31 di october 2025, e ganadonan tin 1 aña pa reclama nan premio.
Jose Harms, Account Manager Concessions & Commercial Property na AAA, a agrega: “Colabora cu nos tiendanan di aeropuerto y restaurantnan pa destaca e campaña aki entre e biaheronan y e localnan ta un manera excelente pa destaca nos ofertanan comercial mientras ta duna bek na nos comunidad. Spedialmente cu e vakantie di scol di october cu ta yegando, hopi local lo ta biahando y por probecha di e campaña aki.”
Pa mas informacion y terminonan y condicionnan completo, bishita www.airportaruba.com
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 25 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 77% ta di Merca y Canada, 15% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
