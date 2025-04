JOIA Aruba by Iberostar orguyosamente ta anuncia su sosten na e plan visionario “Plan Nacional Conservacion di Shoco di Aruba Birdlife Conservation” (ABC) cu e inauguracion di Shoco Boulevard. Shoco Boulevard ta un coredor pa bida silvestre, crea pa proteha e simbolo nacional stima di Aruba, e Shoco (Athene Cunicularia Arubensis). Como parti di e logro aki, Iberostar a firma oficialmente e acuerdo di “Shoco Community Conservation” cu ABC, reforzando e compromiso pa proteha e Shoco y sostene e esfuerso nacional di conservacion. E iniciativa aki ta un contribucion directo na e liderato di ABC pa conserva y asina subraya e compromiso di Iberostar pa duna sosten na esfuerso local, invertiendo den biodiversidad nacional y na mes momento respetando experticio local.

Shoco Boulevard di JOIA Aruba cuidadosamente a construi buraconan artificial (neishi di Shoco) memey di flora nativo manera cawara, pal’i sia, wayaca, kibrahacha, fofoti, aloe, cadushi y bushi. Ya cu shoco ta evita areanan denso unda tin palonan halto y matanan ornamental, e escogencia pa uza matanan nativo ta garantisa cu e shoconan tin un espacio sigur y natural unda nan por biba trankil y prospera. E coredor aki ta diseña y dedica exclusivamente pa e shoconan. Aki nan tin un espacio proteha pa biba, reproduci y move liber sin wordo molestia. Tur hende por observa e shoconan, respetuosamente for di un distancia, loke ta permiti e magnifico parhanan aki florece den un entorno natural. Na mes momento, esaki ta promove aprecio y conscientisacion pa e biodiversidad unico di Aruba.

E iniciativa aki hamas por a keda realisa sin e cuadro di conservacion importante di Aruba Birdlife Conservation (ABC) y Iberostar ta sinti su mes honra pa ofrece su aporte, recurso y espacio pa dicho causa. E proyecto aki ta un extension di e Shoco Sanctuary establici na Tierra del Sol Golf Course pa Iberostar na december 2024, unda e prome neishi articifial a keda introduci ya caba na 2019. Desde december 2024, e initiativa a crece cu un total di 32 buraco artificial (20% di e populacion di Shoco). E Shoco Boulevard awor ta representa e segundo fase di e plan ABC, pa desaroya un Comunidad di Shoco extenso pa medio di coredornan natural pa facilita e shoconan traha neishi y move tur rond nos isla.

Demostrando e compromiso di Iberostar pa cu iniciativanan local y manteniendo estrictamente na e recomendacionnan di ABC, e proyecto Shoco Boulevard por a realisa conservacion di e instalacionnan di JOIA Aruba. Asina a crea un habitat sigur pa e poblacion di shoco y brindando tanto na turista y local un experencia rico, interactuando cu nan entorno natural. E proposito di e espacionan aki ta pa ofrece areanan mas safe pa e shoconan por broei y apoya

metanan mas amplio di biodiversidad, yudando preserva e ecosistema unico di Aruba y garantisa un entorno natural cu ta keda pa futuro generacionnan.

Den curason di e proyecto aki tin un storia special: Shon Shoco Pirata, un shoco resistente cu a haci JOIA Aruba by Iberostar, su hogar. Na 2022, auto a dal Shon Shoco Pirata cerca di su neishi na rand di caminda. Despues di casi un aña di rehabilitacion na man di un veterinario dedica, el a triunfa y bolbe bek na su zona preferi. Inspira pa su perseverancia, e team di JOIA, bou direccion di ABC, a haya un luga mas safe p’e y pa futuro generacionnan di Shoco. Asina a nace e Shoco Boulevard, un coredor den cual nan por traha nan neishi di forma safe y cu tur comodidad di e poblacion di Shoco. Awe, por reconoce Shon Shoco Pirata facilmente, pa su unico wowo cu e tin, simbolisando resistencia y speransa pa e esfuersonan di conservacion di e bida silvestre na Aruba.

Dentro di e movimento global di sostenibilidad di Iberostar, e iniciativa “Wave of Change”, ta refleha e creencia central di Iberostar cu e impacto real ta wordo produci pa medio di mehoracion di e experiencia local, respet pa naturalesa y socionan confiabel. Segun palabranan di Gloria Fluxà, Vicepresident y Director General di Sostenibilidad di e Grupo Iberostar:

“Nos ta sinti nos mes profundamente honra apoyando e trabou esencial di ABC. Na Iberostar nos ta kere cu inverti den iniciativanan local ta e yabi pa logra un cambio real y positivo pa nos mes y pa nos planeta. Pa medio di accionnan manera esaki, nos ta boga pa salvaguardia e patrimonio natural unico di Aruba pa futuro generacionnan”.

Shoco Boulevard a keda oficialmente presenta durante un evento emotivo riba diadomingo 27 di april 2025, unda lidernan gubernamental, incluso minister di Finansa y Asuntonan Economico, Geoffrey Wever, ministro di Husticia, Integracion y Transporte Publico, Arthur Dowers, y miembro di Parlamento y Presidente di comision di Turismo, Jennifer J. Arends-Reyes— a reuni pa celebra y reconoce e importancia di proteha e tesoronan natural di Aruba.

Durante e evento, e ministronan a cera conocí tambe cu Aula di Lama, e centro educativo nobo di JOIA Aruba, diseña pa inspira y educa mucha, ONG y scolnan riba e biodiversidad rico di nos isla mediante experencia interactivo. Aula di Lama, un aula educativo di e Ola di Cambio, ta un espacio multifuncional y participativo disponibel pa scolnan local y ONG, dedica pa studia y explora temanan relaciona cu sostenibilidad na Aruba. E localidad inovador aki ta ofrece un oportunidad unico pa participa den actividadnan di investigacion y educacion dirigi riba e importancia di ecosistemanan terestre, marino y di costa.

Apoyando e Plan Nacional di Conservacion di e Shoco di ABC, Iberostar tin como obhetivo pa amplia esfuersonan di ABC pa crea concientisacion pa e necesidad pa proteha e especienan aki. Pa medio di dicho apoyo, Iberostar ta invita tambe otro entidadnan den e industria turistico di Aruba, pa cuminsa cu iniciativanan similar, fomentando e creacion di e coredornan di conservacion adicional rond e isla y reforsa asina un movecion colectivo pa un futuro mas sostenibel pa e ambiente natural y unico di Aruba.

