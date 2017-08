Shocokan Karate Do Aruba a organisa seminario “Explosion Karate”

Recientemente, den weekend di 5 y 6 di Augustus, a tuma luga den Compleho Deportivo Frans Figaroa e seminario ‘Explosion Karate’ organisa door di e Asociacion Arubiano di Karate Do Shotokai, dojo Shocokan Karate Do Aruba.

Tabata un atardi hopi activo unda diferente scol di karate a participa na e seminario. E seminario mes a wordo duna door di e instructor di karate “Shihan” Victor Garrido (di 7 dan) di e “Asociación Venezolano de Karate Do Shotokai” y “Federación Internacional Shotokai”. E tabata un honor pa tin bishita di su persona na Aruba. “Shihan” Victor Garrido a yega Aruba

pa asisti na e examennan di Dojo Shocokan Karate-Do Aruba. Tambe pa brinda tur scol di karate e oportunidad pa pasa un weekend activo intercambiando conocimento di karate. Karatekanan di e edad mas hoben a participa den e prome grupo. Nan a haya e oportunidad pa train diferente tecnica basico. Tambe nan a haya diferente tips con pa mehora esakinan. Mas cu claro no por a keda afo e diferente recomendacionnan pa cu e parti di combate. Interesante tabata e entrenamiento pa e instructornan di e diferente scolnan unda cu e condicion fisico tabata e reto mas grandi durante e seminario. Sin embargo cada un di e instructornan y karatekanan di grado halto a haci nan maximo esfuerzo pa demostra nan nivel di karate.

Dojo Shocokan Karate-Do Aruba, bou di guia di e instructor di karate, Sensei Alberto Gonzalez Lujan, ta gradici cada karateka cu a participa na e seminario “Explosion karate”. Un

danki ta bay tambe na e team completo di boluntario cu a yuda na e seminario.

Na mes momento ta spera di por topa otro pronto na un siguiente evento di karate.

Oss!