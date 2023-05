Shoco legends a ranca sali cu nan celebracion desde diaranson 26 April cu nan shoco fest. A haci varios actividadnan durante weekend e/o weganan y tambe premio pa loke ta e ganadonan durante e celebracion. Por cierto diferente grupo a tuma parti di e celebracion cu a tuma luga den weekend. Diahuebs 27 di April riba dia di Rey a tuma luga nan King’s day ride cu lo a ranca sali despues di 1’or di merdia.

Diabierna 28 di April tabata e “Take me back to cascabel nights” cu a finalisa cu dushi muziek di Zeta Band na Chill Cafe.

Diasabra 29 di April a haci nan “Bingo fun night” cu a tuma luga na double down cu tremendo ambiente.

Diadomingo 30 April nan a celebra nan “Fun Day All Day Bash” y a cuminsa 4:30 AM saliendo for di A.P.A pa asina mira e sunset na anker y a termina na double down cu D’licious, DJ Edson y Claudius y su grupo di OREO.

Dialuna 1 di Mei tabata nan “Thank You ride” cu a topa na Departamento di Impuesto pa 3:00PM y a termina na Coco Loco Beach Bar & Restaurant cu entregamento cu plakkaat cu Robert y su solo banda show.

Nos di Mas Noticia tabata presente pa asina mira y tuma parti di e celebracion aki, nos ta manda un palabra di pabien na grupo di Shoco Legends cu un tremendo celebracion di 5 dia tras di otro.