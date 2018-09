Shete persona herida den atake cu cuchiu na Paris

PARIS, Francia – Polis di Francia ta detene un homber pa a hinca shete persona, di cual shete ta seriamente herida. Dos di e victimanan ta di nacionalidad Britanico. Segun Le Parisien, e atacante ta un homber mayor di edad di nacionalidad Afgano.

Polis no ta trata e caso como un acto terorista, ya cu no tin niun indicacion pa esaki, pero no ta duna mas detaye di riba kico nan ta basa nan sospechanan.

Polisnan y husticia ta haciendo e investigacion y no a departamento cu ta encarga cu atakenan terorista. E homber ta wordo sospecha di intento di asesinato.

E atake a sosode diadomingo anochi pa mas o menos 10 or y 45 di anochi. Riba un pier den e parti noordoost di e ciudad e atacante a herida tres persona cu’n bara di hero.

Un poco mas leu e homber a ataca dos turista Britanico. En total, shete persona a resulta herida, segun husticia Frances. E atacante tambe a resulta herida na ora di su detencion.

