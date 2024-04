Diaranson atardi den un esfera ameno, ronda pa atleta-, mayor-, entrenado- y invitadonan special Minister Endy Croes a presenta Premio Excelencia den Deporte, unda cu lo reconoce e atletanan cu mas a destaca den nan disciplina durante aña 2023. Un total di 26 federacion a manda nomber di nan atleta cu mas a destaca. Lo reconoce e nominadonan dia 19 di april den un anochi di gala dedica specialmente na nan.



Un total di 150 atleta ta nomina den diferente categoria pa aña 2023. Lo reconoce binti (20) entrenado pa nan contribucion den e desaroyo di deporte di Aruba. Tambe, lo rindi homenahe na dies (10) baluarte deportivo cu a dedica gran parti di nan bida na desaroyo di deporte di Aruba. Banda di esaki, lo reconoce cinco (5) atleta olimpico cu lo ricibi un certificado y pin di Olympians for Life (OLY) for di World Olympians Association pa nan esfuerso y pa promove e balornan olimpico. Despues di e conferencia di prensa, e nominadonan a ricibi nan banchi di entrada y “goodie bag” cu ta consisti di un tas, serbete, boter di awa, headphone y pechi graba cu e logo di PED.Comision di hurado:E comision encarga pa scoge e ganadonan ta consisti di cinco profesional cu tin e afinidad den prensa deportivo. E rekisitonan pa saca e ganadonan ta basa riba e siguiente condicionnan: 1. prestacion local; 2. prestacion internacional; 3. prestacion den comunidad di Aruba.Ceremonia oficial:E anochi di gala ta tuma luga diabierna 19 di april den Renaissance Convention Center, unda cu lo otorga diferente premio, entre otro, medaya y certificado pa tur 150 nominado, plakkaat pa e 14 ganadonan, plakkaat pa e 20 entrenadonan, plakkaat pa e 10 baluartenan deportivo y premio efectivo. Tambe, 5 atleta olimpico lo ricibi un certificado y pin for di World Olympians Association.Pa conclui, Minister Endy Croes ta felicita tur e nominadonan cu a destaca den aña 2023 y ta deseanan hopi exito. Alabes, e mandatario di Deporte ta gradici comision organisado y tur cu a haci e proyecto aki posibel. Por ultimo, Pueblo di Aruba ta keda cordialmente invita pa sintonisa e anochi mas grandi den deporte di Aruba dia 19 di april cuminsando pa 7 or di anochi en bibo via Telearuba y Canal 22.