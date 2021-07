Shen morto y mas cu 1000 persona desapareci na Alemania y Belgica

E cantidad di mortonan na Alemania a subi te cu 103, segun prensa di e pais a publica awe. Un cantidad no specifica di persona, ta desapareci. Na Belgica tin sigur 14 morto, tin 4 persona desapareci.

E red di coriente na Alemania tambe a sufri hopi da o. Segun e compania eon, diahuebs anochi rond di 165 mil cliente na e parti west di Alemania no tabatin coriente.

E ultimo dianan aki, diferente provincianan a keda completamente isola for di mundo exterior. Door di e yobida fuerte, hopicas a cay den otro. Hopi habitante mester a busca refugio y proteccion riba dak of den matana na halto for di e inundacion. Trahadonan di rescate tabata transporta e hendenan den boto y helicopter pa luganan mas sigur. “Nunca nos a yega di pasa den un catastrofe asina;ki,” Prome Minister Malu Dreyer a bisa.

Na Leverkussen mester a evacua un hospital. E servicionan di ayudo ta haya cooperacion di 850 militar, kendenan den autonan blinda tabata habri caminda. Helicopternan ta bula constantemente pa rescata ciudadanonan for di riba daknan y hiba nan pa luganan mas sigur.



Canciyer di Estado Angela Merkel, kende ta na Merca, a reacciona den shock.

E mal tempo a causa 14 morto caba na Belgica. E provincia mas afecta tabata Pepinster, unda brug y casnan a cay den otro. Hopi habitante mester a wordo evacua. No ta conoci ainda con grandi e daño ta. Na Hulanda lo dura algun siman pa haya sa con grandi e daño ta.

