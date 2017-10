Shelo di Gran Bretaña ta tiña di cora

LONDON, Gran Bretaña – E alerta meteorologico cu ta na vigor dialuna den un gran parti di Irlanda, unda autoridadnan a pidi su habitantenan pa evita di ta riba caya debi na e paso di horcan Ophelia. Sin embargo, e sorpresa di mas grandi dialuna no tabata e consecuencianan di e temporal, sino un fenomeno straño cu a tiña e shelo di cora.

“Apocalipsis ta cerca!’, tabata algun di e tantisimo mensahenan publica ariba rednan social, cu imagen di e solo y e shelo totalmente cora tanto na Irlanda, como den e ciudadnan ingles manera Liverpool y Manchester.

Door di e confusion, meteorologonan a splica cu e fenomeno ta debi un un combinacion di e paso di rabo di horcan Ophelia cu e presencia di e particulanan cu ta bin di e desierto di Sahara, hunto cu e residuonan di e candela na Spaña y Portugal, y e presion halto na e parti oost di lama Mediteraneo.

“Tur cos ta relaciona cu Ophelia”, e meteorologo Grahame Madge a bisa. El a destaca tambe cu e aire cu ta yega for di e peninsula Iberica y for di e norte di Africa, tabata contene “hopi stof. Esaki a pone cu e shelo y e solo a haya un apariencia cora.

Fuente: https://actualidad.rt.com