Shell y PGGM interesa den tuma e compania di energia sostenibel Eneco over

E compania di pensioen PGGM y Shell lo kier tuma e compania di energia Eneco over. E dos companianan a informa di esaki den un carta habri. Eyden PGGM y Shell a anuncia cu nan dos, como socionan den un consorcio ta studiando e posibilidad di participa den e findishi controla di Eneco.

Na december e findishi di e accionnan di Eneco a keda anuncia. Esaki ta bay di un manera controla, es decir cu e actual accionistanan di e compania lo dicidi ken ta tuma e accionnan over. Esey no necesariamente kiermen e miho postor (esun cu e prijs di mas halto). E balor di Eneco ta wordo calcula na 2,5 pa 3 biyon euro.

Actualmente Eneco ainda ta den man di 53 gemeente, e.o. Rotterdam, Den Haag y Dordrecht cual ta e accionistanan mayor. Varios accionista y e hunta empresarial a indica previamente cu nan ta considera importante pa sigui cu e curso sostenibel di Eneco.

Sostenibel

Den un carta habri, tanto PGGM y Shell a bisa cu nan kier continua cu e curso aki. E companianan ta bisa di ta impresiona cu e contribucion di Eneco na e produccion di energia sostenibel na Hulanda.

Cu nan conocemento, ambicion y forsa financiero nan lo kier sigui construi e strategia sostenibel di Eneco, pa asina desaroya un oferta competitivo di producto y servicionan di energianan renovabel.

Follow This, un grupo di mas o menos 4500 ‘accionistanan sostenibel’ di varios companianan petrolero, entre cual Shell, BP y ExxonMobil, ta bisa cu esaki ta un stap importante di Shell pa bay den direccion di un futuro renovabel. Un condicion, segun Follow This, ta pa Shell permiti pa algun figura clave di Eneco tambe pensa ariba e futuro di e compania e industria petrolero.

Quirijn Mulder, analista di ING: “E stap aki di Shell no ta bin como sorpresa. Den e mundo di petroleo y gas nan tin control ariba cadena completo, for di fuente te cu e benta na e consumidor. Cu Eneco Shell lo fortalece su posicion den e benta di manera sostenibel. Y e lo por wordo uza pa expansion den exterior.

Na Merca Shell ta un di e comerciantenan mas grandi den energia sostenibel. E compania ta enfoca mas y mas ariba produccion y distribucion di energia (sostenibel), ya cu e ta sali for di e punto di bista cu e por gana placa den futuro cu esaki y menos cu combustiblenan fosil.

“Eneco ta pas perfectamente den e actividad y ambicionnan di Shell New Energies pa reduci e emisionan di carbon y proporciona un energia mas y mas limpi”, segun Maarten Wetselaar, director di Gas & New Energies di Shell a bisa.

