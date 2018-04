SHELL ta conoce un aumento den su ganashi di 42%

AMSTERDAM/LONDON- E compania Koninklijk Shell diahuebs a raporta un aumento di 42% di su ganashi den e prome kwartaal. Esaki ta e nivel mas halto den mas di tres aña, danki na e prijs y produccion di petroleo. Pero su accionnan a cay debi na problemanan den cash flow, cual a faya tur pronostico.

Expectativanan ta halto pa Shell sigui genera ganashinan halto como tambe un cash flow mas fuerte despues di e cu e compania Britanico-Hulandes a vence su rival di mas grandi Exxon Mobile na 2017, danki na reduccion di gastonan y miho eficiencia.

Pero accionnnan di Shell a cay cu 2.1% debi na e cu e cash flow no a alcansa e pronosticonan, a pesar di cu e ganashinan a aumenta mas di loke tabata spera te na 5.3 miyon dollar. E indice di energia Europeo mas amplia a subi cu 0.9%.

E focus pa e companianan di petroleo grandi den e ultimo temponan tabata e regreso na un cash flow liber, particularmente debi na con fuerte e Q1 ta normalmente ta ‘seasonal’ pa e grupo”, según analistanan Barclays a bisa den un nota, cual a bisa di tabata spera un reaccion negativo.

Ta spera cu e principal companianan petrolero di mundo genera mas efectivo na 2008 cu na cualkier otro momento di e decada despues di tres aña di recortenan, pero e directiva ta sigui di ta cauteloso mei mei di e incertidumbre riba e prijsnan a corto y largo plazo.

Shell den su di cuater trimester a descarta su dividendo scrip den un señal di confiansa di cu e lo por mantene rond di 15 biyon den pagonan anual di dividendo sin cu e mester bay fia despues di cu e prijs abao di petroleo pa tres aña.

E compania ta planea pa cumpra accionnan pa 25 biyon dollar pa 2020 pa asina compensa e efecto dilutivo di e scrip y su compra di BG Group pa 54 biyon dollar.

E director financiero, Jessica Uhl, no a specifica ki tempo Shell lo cuminsa cumpra e accionnan bek, y el a bisa cu e reporteronan cu e compania no tabata “ariba caminda pero cu e no a yega ainda”, ya cu e ta focus prome den reduci e debe y paga dividendo.

Despues di a faye e expectativanan di e trimester anterior, e cash flow di Shell di su operacionnan den e prome trimester di 2018 a recobra 9.43 biyon dollar, pero asina mes e tabata poco zwak cu 9.5 biyon dollar di e aña anterior. E cash flow apenas a cambia na 5.178 biyon dollar.

Segun Uhl, e falta di cash flow ta debi na pagonan di hedging relaciona cu e subida di prijsnan di petroleo y pagonan di belasting.

E ingreso netto ta ser atribui na e accionistanan, basa ariba un costo actual di e suministro (CCS) y excluyendo e item identifica, el a aumenta na 5.322 biyon dollar, superando e consenso di 5.277 biyon dollar. Un aña prome, e ingreso netto tabata di 3.754 biyon dollar.

Fuente: https://finance.yahoo.com

Comments

comments