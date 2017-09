Sheila van Veen: Fondonan di APFA ta positivo

Sheila van Veen ta algemeen directeur di APFA y nan tabata tin un reunion hopi positivo cu Gobernador. A haya chens di papia riba e desaroyonan di e fondo e ultimo añanan cu ta positivo. A logra di recupera e fondo masha hopi mes. Desde cu nan a introduci e areglo nobo na 2014, tin un dekkingsgraad cu ta surpasa 100% y esey ta nifica cu e fondo tin bastante fondo pa paga e pensioennan awo y den futuro. Awor aki ta den periodo di recuperacion pasobra mester acumula un buffer ainda cu Banco Central ta rekeri y e buffer ta mas of menos 9%. Pero ta bayendo bon. Ta dilanti den e proyeccionnan y na Augustus di e aña aki, e grado di cobertura tabata 107.1%. APFA ta den bon caminda.

Van Veen a splica cu mester tene semper cuenta cu e rendimento riba nan inversionnan y tambe e embehecimento di e participantenan, ta keda un reto pa e fondo di pensioen.

Tin reunionnan cu e sindicatonan tur kwartaal y ta presenta tur e cifranan. APFA ta un fondo di pensioen. Nan no por garantisa e pensioen. Pero si ta wak e grado di cobertura, si ta mira e proyeccionnan, bo ta wak cu e fondo ta stabil na e momento aki.

APFA no tin problema financiero. Nan ta plus caba. E unico cos cu nan mester acumula ta e reserva y mester di un reserva di mas of menos 9% y tin e reserva di mas cu 7% caba. Tin un periodo basta largo cu tin pa acumula e reserva.

Loke ta hopi importante pa por recupera ta e inversionnan y e rendimento riba e inversionnan y na e momento aki e inversionnan den exterior ta bayendo hopi bon. Tin un reto den e mercado local, na unda cu ta wak cu no tin hopi proyecto. Pero como fondo di Pensioen si ta bezig na e momento aki activo pa busca otro tipo di proyecto pa genera placa. Tambe pa sostene e desaroyo di e economia di Aruba.

Un discusion cu van Veen a sigui, ta esun di bahamento di edad di pensioen. APFA tey pa ehecuta e areglo cu ta basa riba e palabracion entre sindicatonan y e dunado di trabao. Si e partidonan ey ta dicidi pa cambia e palabracionnan cu nan a haci na 2014, APFA tey pa scucha, nan tey pa wak con por yega na un areglo nobo.

Na e momento aki APFA tin e cobertura pa paga a base di e edad di pensioen awor aki. Awo si partidonan kier haci otro areglo, nan mester haci palabracionnan tambe con nan ta bay financia esey. Ken ta bay paga pa esey.

APFA ta eynan pa ehecuta y mester warda si en berdad e Gobierno cu ta bay forma awo ta desea pa haci otro palabracion of haci cambio. A base di esey lo haci e calculacion y tambe lo presenta kico e ta bay costa.

Awor aki tin 6500 persona cu ta acumulando pensioen ainda. Tin mas of menos 11 mil participante y tur aña ta mas of menos 200 pensionado ta bin acerca. E cifra ta bay keda subi y pa aki 10 aña e lo ta basta halto. Awor aki si tin un dekkingsgraad di mas cu 100% tin placa reserva pa tur hende pero ta den un pot grandi.

Van Veen ta recorda tur participante y pensionadonan cu diaranson nan tin nan reunion general di participantenan. Ta spera cu tur bay bin. Lo bay presenta nan relato annual di 2016 y tambe ta bay elabora riba e desaroyonan financiero di e aña aki. En particular na e hendenan hoben, van Veen ta urgi pa nan bin. No warda pa otro hende bin splica riba pensioen. Tur escogencia cu bo ta haci durante bo bida ta afecta bo situacion financiero ora cu bo ta bay cu pensioen. Corda bon cu si bo ta hoben, por fabor bin tambe pasobra Pension is a Life Journey. Esaki lo tuma luga na Renaissance Convention Center. Registracion ta cuminsa pa 6’or y mey. Esakinan ta pa miembronan di APFA. Si acaso cu tin hende cu ta interesa y kier un presentacion pa APFA, pa siña di pensioen y e fondo, APFA tey, tuma contacto cu nan y por regla un presentacion.