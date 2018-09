Shawn Angela a tira auto riba polisnan na Casibari

Diabierna anochi unidad di Rapid Team tabata bezig ta controla un auto den area di Casibari Rock Formation y durante e control un Toyota Tercel cu e conocido di polis S. Angela a pasa y zwaai e auto riba e oficialnan y a por poco a dal un di e agentenan.

Mesora un agente a reacciona y a los un tiro pero e sospechoso a sigui core bay. A solicita mas refuerso policial y aki unidadnan di Playa y Santa Cruz a presenta na e sitio. Departamento forensico tambe a presenta pa tuma evidencia. E sospechoso ta biba den vecindario mes y tegenover di unda e ta biba den un cura di cas a bin haya e auto scondi.

A notifica recherche cu a presenta na e sitio y departamento forensico tambe a bin tuma evidencia. A haya perforacion di bala riba e auto y awor mester bay investiga si ta e bala cu e agente a tira a dal e auto of ta un perforacion bieu ya cu ta hopi biaha e rumannan aki ta envolvi den tiramento of persecusion di polis. E sospechoso S.Angela aki ta ruman homber di e fugitivo Angela cu polis y at a detene poco dia pasa na Casibari den e mondi.

