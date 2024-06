Diaranson un biaha mas lo tin votacion pa e ley cu ta trata matrimonio di mesun sexo. Dia 8 di mei 2024 e ley a keda trata y 10 parlamentario a vota pro, 10 parlamentario a vota contra y mi persona a abstene di vota. Mirando cu ta trata un ley di iniciativa di parlamentarionan mes (Miguel Mansur, Misha Raymond, Marisol Tromp y Aquanette Gunn), contrario na votacion usual ora ta trata concepto di ley presenta pa Gobierno, e conteo menciona aki riba ta conduci cu un biaha mas mester realisa e ronda di votacion, door cu no tin un mayoria na fabor di e ley. Awe, si tur parlamentario vota mescos cu dia 8 di mei 2024 e ley lo keda desaproba.

Proceso den parlamento

Mirando tur conmocion cu ta keda crea y e falta di conocemento di e proceso den Parlamento of sistema parlamentario, mi a tuma nota di hopi critica basa riba conclusionnan incorecto. Contrario na pensamento di algun hende, abstencion ta algo masha comun den sala di Parlamento. Como parlamentario bo por abstene di vota pa un mocion, amienda of un ley. Esaki mas cu claro por tin diferente motibo manera motibo politico, tin duda of preocupacion cu ainda cu no a keda atendi, flohera y falta di responsabilidad (bin reunion, firma lista di presencia y ta bay cas) of no por tuma un decision of ta mira solucion pa e tematica cu e ley ta trata.

Diferente momentonan cu a abstene

Durante aña 2024 so nos por mira con durante di diferente tratamento di ley, parlamentarionan ta abstene y no ta vota pro of contra un ley. Mi ta bay duna ehempel di algun di nan:

Ley di RWZI y rioolnetwerk, 30 di mei 2024, colega Rycond Santos do Nascimento a firma lista di presencia, tabata presente den sala ora di votacion y a abstene di vota;

Ley encuanto Wetboek van Strafvordering, 12 di maart 2024, colega Misha Raymond a firma lista di presencia, tabata presente den sala ora di votacion y a abstene di vota;

Presupuesto di TPEF 2024, 27 februari 2024, colega Rycond Santos do Nascimento a firma lista di presencia y a abstene di vota;

Presupuesto DOW 2024, 7 februari 2024, coleganan Rycond Santos do Nascimento y Mike Eman a firma lista di presencia y a abstene di vota;

Si nos wak atras y keda na e topico di matrimonio di mesun sexo y loke a bin na su lugar durante di e discusion al respecto na aña 2016, esta geregistreerd partnerschap, nos por mira lo siguiente:

Amienda geregistreerd partnerschap, 8 di september 2016, parlamentarionan Guilfred Besaril, Dangui Oduber, Xiomara Maduro y Ady Thijsen a firma lista di presencia y a abstene di vota. Dus ora politiconan enfatisa cu un parlamentario mester vota pro of contra y no por abstene, mi ta haya cu ta hunga cu emocion di pueblo y ta informandonan incorectamente.

Mi decision di abstene

Mi persona, awe 19 di juni 2024, net 6 siman despues di 8 di mei, un biaha mas lo abstene di vota. Mi decision pa abstene ta paso mi ta den un dilemma cual mi no por sali afo. E informacion y peticion cu mi ta ricibi for di e pueblo ta uno mixto. Como cu nos ta biba den un democracia mi ta scoge pa comparti mi opinion y mi ta spera cu tin espacio pa esaki. Mi ta papiando aki como un hende cu ta bisa enfaticamente cu e tin un dilemma tanto interno como externo. Ta trata di un asunto asina importante y delicado cu e ta haci’e dificil pa tuma un decision. Mi ta sigura pueblo henter cu mi a lesa, mi a papia, mi a consulta y principalmente mi a resa pero ainda mi no por tuma un decision cu ami mes por ta trankil cune y por tin paz interno. Pesey mes mi ta pidi respet pa mi decision pa abstene y no participa na votacion.

Despues di dia 8 di mei 2024 mi a haya hopi reaccion, critica destructivo y tambe palabra di sosten. Mi kier enfatisa cu ami ta respeta opinion di tur hende y a dicidi tambe mirando con delicado e topico aki ta, y con emocional hendenan ta bira, pa no hiba e discucion riba medionan social of den prensa. Pero sinceramente mi ta puntra mi mes cu si enberdad ta necesario y acceptabel pa bay riba nivelnan asina baho pa ataca un persona cu for di profundidad di su curason ta bisando bo cu e tin un dilemma y no por tuma un decision.

Conclusion

Mi kier termina informando pueblo cu mescos cu ora a trata e ley dia 8 di mei 2024, henter dia mi tabata na pia di trabou, esaki ta e caso awe atrobe. Mas cu mi no lo participa na e ronda di votacion. E motibo pakico boso no lo wak mi sinta den sala ta pasobra e regla di custumber ta cu pa abstene bo mester sali di sala. Tin dos ocacion e aña aki cu coleganan a desvia di e regla, pero ami lo sigui mantene mi mes na e regla te ora cu nos dicidi cu lo introduci un proceso nobo di votacion.