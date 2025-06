Durante e reunion oficial di e comision di Turismo y Medio Ambiente di PARLATINO (Parlamento Latinoamericano y Caribeño), teni na Panama riba 5 y 6 di juni 2025, un grupo di parlamentario di varios pais latinoamericano y caribeño – incluyendo Aruba – a firma un acuerdo importante pa enfrenta un di e obstaculonan mas grandi den e lucha contra cambio climatico: e falta di capacidad pa haya acceso na fondo internacional pa proyectonan medio ambiental.

Como firmante mi a uni mi firma na un acuerdo pa haci un peticion na PARLATINO pa e haci un estudio y analisa e posibilidad di duna apoyo tecnico y asistencia structural na comunidad y paisnan miembro cu kier presenta proyectonan ambiental pa haya fondonan internacional manera di Fondo Verde. E meta ta pa e proyectonan por haya acceso mas facil na fondo disponibel pa proteccion di medio ambiente, pero cu hopi biaha no por wordo usa pa motibo di falta di experto, conocemento y capacidad tecnico pa por realisa e peticionnan.

Esaki ta un paso concreto pa yuda pais chikito manera Aruba, unda nos tin bon idea, nos tin necesidad urgente, pero hopi biaha no tin e mannan tecnico pa elabora e proyecto pa haya e fondo. E acuerdo ta propone cu PARLATINO por sirbi como un facilitador, cu por tuma un rol den e proceso describi aki riba. Si Parlatino accepta e lo duna un relevancia nobo na e instituto y lo facilita acceso di su miembronan na fondo internacional pa nan proyecto medio ambiental. E problematica ta comun den region: fondo ta existi, pero e obstaculo ta falta di capacidad pa haya acceso na nan. Aruba, manera otro isla, ta sinti e consecuencianan di cambio climatico riba un manera intensivo, y ta urgente pa por actua cu apoyo structural.

Como parlamentario mi a plantia dos punto ora a trata e acuerdo aki. Uno ta cu como isla miembro di Reino Hulandes cu no ta completamente independiente nos ta keda exclui hopi biaha di accesibilidad na e fondonan, mientras nos no ta haya esaki tampoco for di Hulanda of Union Europeo. Mi a pidi coleganan parlamentario atencion pa nos situacion y si por atende cu p.e., e Fondo Verde cu nos a trata. Alabes mi a plantia e punto cu segun mi nos mester puntra Parlatino si nan tin e “body” in place pa por acapara e tarea y si nan ta premira gasto pa por ehecuta e tarea.

Pa termina mi mester bisa cu mi firma ta simbolisa mi compromiso cu nos pueblo y cu nos planeta. Cada paso cu nos tuma hunto, ta hiba nos mas cerca na solucionnan concreto pa nos por ta mihor prepara pa e impactonan di cambio climatico.