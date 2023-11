Parlamentario Shailiny Tromp-Lee ta haya necesario pa informa pueblo di e punto encuanto deficit democratico cu a keda trata durante e reunion di Tripartiet cu a tuma lugar recientemente na Sint Maarten. Un tema cu sigur ultimo 4 reunionnan di IPKO y Tripartiet entre Aruba, Curaçao y Sint Maarten ta forma parti di e puntonan di agenda.

Hecho ta cu tin un deficit democratico grandi den Reino y sigur durante di e pandemia paisnan den Reino a sinti esaki grandemente. Esaki sigur ta e motibo cu a intensiva un biaha mas e combersacion y discusion al respecto. Hulanda ta presentando posibel solucionnan pero como pais nos mester evalua seriamente nan impacto berdadero y cu si den practica nan ta funciona of ta efectivo.

Pero no solamente durante e pandemia pero awor cu ta negosha refinanciamento di e debe mara na e pandemia nos ta experencia e deficit democratico un biaha mas. A yega ora pa paga bek e fiansa cu nos a haya basa riba articulo 36 di Statuut y e espacio pa negosha e condicionnan casi no ta existi. Algo cu nos Gobierno a bin ta indica desde 2020. Apesar cu Gobierno ta bin cu varios proposicion pa Hulanda, nan no ta wordo evalua seriamente, of di biaha ta wordo bari for di mesa. Mesun proceso cu ya caba durante di IPKO nos a condena. E actitud di sino fono, pone cuchiu na garaganta, “take it or leave it” y strafrente cu ta conduci cu e islanan ta hayanan cu un “gedwongen consensus” ta di lamenta y sigur ta inaceptabel. Sin laga afo cu e no ta nada husto.

Parlamentario Tromp-Lee a indica cu durante di e Tripartiet, su persona a enfatisa na demas coleganan, cu awe mas cu nunca nos mester crea union Parlamentario entre e islanan subrayando cu tempo cu Parlamentonan tabata uni, y a para contra e Rijkswet COHO, a logra pa esaki wordo bari di mesa y a bin cu un “onderlinge regeling” . Na e momento aki, Tromp-Lee ta haya cu demas Parlamentonan cu ta participa na IPKO a lubida e echo cu nos a condena e proceso encamina pa Hulanda y a asta describi e proceso cu mester keda encamina pa yega na un ley di consenso di reino.

Durante Tripartiet Tromp-Lee a subraya cu e no ta compronde cu Hulanda na februari e aña aki ainda ta persisti riba RAft como condicion pa nos haya refinanciamento na interes abou, mientras cu di aña pasa mei mayoria di Parlamentario di Aruba a informe cu nan no ta di acuerdo cu e RAft. Tambe Tromp-Lee a subraya cu e no ta compronde cu e Parlamentonan di e islanan no ta duna sosten na e lucha di Aruba. Pasobra mesun proceso cu COHO a cana, RAft a cana. Dus si nos a condena e proceso di COHO mas cu claro lo a spera cu lo condena esun di RAft. Esaki sin wak e contenido mes.

Lastimamente den e caso di refinanciamento Hulanda ta uza e strategia di “divide and conquer” dunando e islanan diferente condicionnan y diferente interes. Algo completamente incomprendibel y na su al parecer inhusto. Sint Maarten 3,4%, Curacao, 5,1% y Aruba 6,9%.

Aruba tin derecho pa haya un miho interes na bienestar di su pueblo. No solamente pa nos hendenan awe sino tambe pa nos futuro generacion. Ta placa cu nos a presta pa por brinda alivio y seguridad na nos hendenan durante di pandemia, ta pa por a duna FASE, Subsidio di Salario y sosten financiero na compania mediano y chikito. Y awe kier haci negoshi riba lomba di nos pueblo. Pasobra realidad ta cu nos tin cu paga, cual nos ta bay haci tambe. Pero pa Hulanda haci ganashi ta inaceptabel.

Pesey mes Tromp-Lee ta boga pa mas union y determinacion entre y di e Parlamentonan di e islanan. Practica a siña nos cu esaki necesario, importante y efectivo.