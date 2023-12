Dialuna ultimo, dia 27 di November 2023, nos a tene un reunion publico caminda Minister Rocco Tjon a bin duna splicacion y aclaracion encuanto e incidente tragico cu a tuma lugar recientemente na Warda di Polis na Shaba, caminda un hoben a comete suicidio mientras e tabata encarcela.

Durante mi prome y di dos tanda mi a enfatisa cu ta un lastima e direccion cu e reunion a bay desde un comienso. Principalmente door di oposicion minoritario. Sigur pueblo por a tuma bon nota kennan ta sigui hunga politica cu situacionnan preocupante, tristo y cu ta haci dolor. Tabata mas cu obvio con nan a bagatalisa situacion y cifranan y tambe a bagatalisa maneho formalisa y ehecuta hunto cu profesionalnan pa atende cu e crisis social na nos pais. Henter reunion tabata sacando hopi cos for di contexto y pio ainda haciendo yen pregunta sugestivo y conclusivo na un manera basta arogante.

Tristo ta cu nan tabata bagatalisa y pretende cu no ta haci esaki, tabata bagatalisa anto cu un tono cu cerca mi asta e lanta e pregunta pakico? Dicon? Nan tabata insinua cada rato cu tin crisis y cu coalicion y gobierno ta haci manera esaki no ta existi. Mas cu claro mi mester a contra aresta nan ponencia sin base y argumento. Paso realidad ta cu ningun hende den e sala durante e reunion a sugeri na ningun momento cu Aruba no tin problema. Mas bien a keda subraya un grado grandi di preocupacion! Sigur mi a sinti e necesidad fuerte pa recordanan e berdad. Desde 2017 como miembro di Parlamento mi persona, y Fraccion di MEP completo, a bin ta subraya e crisis social na Aruba. Un crisis cu a keda crea door di falta di maneho, falta di atencion pa e veld social y falta di alocacion di e fondonan necesario pa maneha e problemanan social cu tabata hopi grandi. Mi a enfatisa e hecho cu no obstante tur e atencion y prioridad cu ta keda duna awor na asuntonan social, lo tuma tempo prome cu por mira e resultado di esakinan. Sin lubida e hecho cu e Pandemia sigur no a yuda, mas bien a empeora e situacion.

Pueblo mester ta consciente di e diferencia entre critica sin aporta of brinda otro solucion, y inventarisa, analisa y percura pa traha na un solucion. E diferencia compara cu mayoria di oposicion, ta cu nos a bin ta subraya constantemente e crisis social y unda e la orgina, mas cu tur cos nos a percura, denter di tur limitacion cu fondo y personal, pa toch atende cu esaki. Sigur Sociaal Crisisplan tabata un inicio y compromiso pa atende cu esaki, caminda a aloca 37 miyon florin pa ehecuta mas cu 30 proyecto di urgencia. Pero nos mester keda consciente cu nos tin un realidad limitativo, esta scarsedad di e profesionalnan necesario y e fondonan necesario pa cristalisa tur e plannan cu tin riba mesa. No por lubida tampoco cu danki na mal maneho di Mike Eman desde 2015 nos pais ta mara na e normanan presupuestario cu ta crea un limitacion hopi grandi ora ta busca posibel solucionnan.

Hopi di colegnan di oposicion a puntra gobierno kico ta bay haci structuralmente pa loke ta trata diferente aspecto mara na e situacion di crisis cu nos ta aden. Mirando cu desde 2017 te cu awor ta hopi trabou a keda realisa riba diferente aspecto di e crisis, mi ta spera cu nan a tuma e decencia e biaha aki si pa habri orea y scucha e contestacion amplio y extenso cu mi a pidi Gobierno duna pa brinda un biaha mas e claridad kico tur gobierno a bin ta haci riba diferente tereno pa atende cu e crisis social y retonan di nos famia, hoben y muchanan. Pasobra e realidad ta cu ta hopi a keda haci!