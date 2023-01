Na diferente ocacion Parlamentario Shailiny Tromp-Lee a pidi atencion di Hulanda pa e situacion financiero di nos pais. Durante ambos IPKO cu a tuma lugar na 2022 Tromp-Lee a urgi den su speechnan pa Hulanda pone y trata e punto aki como prioridad y mas cu claro tambe durante combersacionnan a enfatisa e echo cu ta tarda pa tuma decision y pio ainda no kier papia mes di e condicionnan cu ta pone pa pais Aruba.

Durante e di 32 Congreso cu a tuma luga dianan 7 y 8 di december 2022 na Nieuwspoort Den Haag Tromp-Lee a haci uzo di oportunidad pa un biaha mas papia cu algun colega di Tweede Kamer pa accentua e urgencia pa e punto aki keda atendi pa Hulanda mas pronto cu ta posibel. Y por ultimo a trata e punto aki cu Secretario di Estado, Eric van der Burg durante su bishita na Aruba na december ultimo.

Como parlamentario, Tromp-Lee ta indica cu e ta preocupa mirando cu Hulanda ainda no ta brinda e claridad necesario encuanto e debe cu Aruba a crea cu nan durante e pandemia. Nos no mester lubida cu Aruba a fia durante pandemia 916 miyon florin pa brinda sosten na nos hende y companianan y na mes momento a fia 523 miyon florin pa por a refinancia e debe internacional den añanan 2020 y 2021. Tromp-Lee ta enfatisa: “Nos ta mas cu consciente cu nos mester paga esaki. Pero pa por plania a largo plazo Hulanda mester habri e dialogo pa loke ta trata e condicionnan, esta den cuanto tempo nos mester paga e debe y na ki interes?” Otro pregunta cu Parlamentario Tromp-Lee ta keda haci ta si Hulanda ta bay duna “gedeeltelijke kwijtschelding” of un “gift”. Topiconan cu Tromp-Lee ta haya cu ya caba Hulanda mester a brinda claridad al respecto mirando cu e falta di claridad ta crea hopi incertidumbre y riesgo pa nos pais. Na e momentonan aki di nos recuperacion nos kier y mester brinda e confiansa y claridad na e mundo financiero.

Parlamentario Tromp-Lee no por compronde dicon Hulanda ta keda pospone tratamento di e topico aki mirando cu na oktober di e aña aki ya nos mester cuminsa paga. Mescos cu kier trata topiconan manera esclabitud y deficit democratico cu urgencia y prioridad, mi ta haya nan mester por tene cuenta cu e prioridad primordial pa nos pais na e momentonan aki cu ta nos situacion financiero.