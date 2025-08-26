Mi observacion durante tratamento di e prome presupuesto supletorio 2025 ta cu Gobierno ta duna hopi contesta bashi of no ta contesta mes, no a presenta plannan concreto pasobra den 5 luna nan no a logra traduci nan vision den maneho, ni ta presenta cifranan detaya of dossier di proyectonan cu nan kier bay ehecuta.
Pueblo por a tuma nota cu nan a implementa recortenan drastico den diferente ministerio pa por crea un fondo di inversion cu ta te den e delaster kwartaal di e aña aki ta bay keda cla y bo ta puntra bo mes, pakico? Pakico no a brinda p.e. FCCA e solucion cu e a busca y no a haya, pakico ta kita e suma di 20 miyon cu a keda poni pa nan, sin tin un plan concreto pa haci cu e suma aki den e fondo di inversion?
Durante mi desertacion mi a indica cu mi no por imagina cu por tin un Parlamentario den sala di Parlamento cu despues cu mi a yama e reunion cu FCCA dia 6 di mei di e aña aki den Comision Fiho di Enseñansa por ta contra un prestamo na FCCA y aumento di nan subsidio cu meta pa traha mas casnan social y garantisa viviendanan pagabel.
Den e reunion di Comision di Finansas, FCCA mes a bin duna splicacion y a subraya e urgencia. FCCA a enfatisa cu sin ayudo di gobierno, nan no por traha mas cas social. Esaki ta hopi lamentabel mirando cu FCCA tin un lista di espera di mas di 3.700 peticion pa cas social.
Mi a spera cu Gobierno lo haci lo corecto y cumpli cu nan propio programa y pone e suma aki bek den e presupuesto, lastimamente nos por a conclui cu esaki sigur no ta e caso.
Ta un lastima cu mi no a scucha ningun colega parlamentario di coalicion papia di e necesidad di FCCA, lista di espera y cu ta Gobierno mes ta na e crusada pa brinda solucion.
Gobierno actual a kita e sosten financiero presupuesta pasobra segun nan mester bin un investigacion mas profundo y pa esaki nan mester bolbe reuni cu FCCA. Un tardamento di tempo innecesario. FCCA sigur a splica kico tur caba nan a haci pa purba logra pa haya placa presta na interes abou sin e resultado desea. Nan a purba local asta na por ehempel APFA, nan a purba na Hulanda y tambe riba mercado internacional sin e resultado desea.
FCCA a indica cu nan no por sigui carga e maneho di huursubsidie (vivienda pagabel) si no ta ricibi e indexering necesario, cual Gabinete Wever-Croes tambe a tene cuenta cu ne y a propone pa hisa e subsidio di FCCA cu 2.7 miyon florin structuralmente mediante un mota di cambio. Cu e aumento aki FCCA por sigui tene e huurprijs di e casnan social abou. Esaki ta un peticion di FCCA di hopi aña caba y awo cu Gobierno por cumpli cune debi na e espacio financiero cu e surplus ta trece cune, nos mester haci esaki tambe.
Pesey mes mi ta haya innecesario pa bay haci full e investigacion di nobo, perde lunanan y tempo valioso pa yega na e mesun punto. Gobierno tin e espacio financiero y e ta e prome yama pa yuda mirando e situacion.
Pueblo mester realisa cu ta trata di terkedad politico y falta di seriedad pa atende cu un tema asina di urgencia. Mi a dedica hopi tempo na e tema pasobra mi ta hay’e un tema asina importante y necesario. Pesey tambe mi a presenta un mocion pa pa pidi na gobierno pa:
• Aumenta structuralmente e subsidio di FCCA cu Afl. 2.7 miyon den e presupuesto supletorio di 2025;
• Nan cera un acuerdo di prestamo di Afl. 17 miyon cu FCCA na un tasa di interes abou, p’asina por realisa proyecto nobo di casnan social y atende cu efectividad e falta di casnan social.
Lamentablemente e mocion aki no a conta cu sosten di Parlamentarionan di coalicion pa duna FCCA mas placa pa por traha casnan social y mantene prijsnan pagabel.
Pueblo habri bo wowo wak accion y habri bo orea y scucha. Wak si en berdad nan ta haci loke nan a priminti.