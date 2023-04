Diabierna ultimo, dia 31 di maart 2023, Minister Endy Croes a anuncia finalnan di Weganan Escolar (WE) 2023. E finalnan lo ta di dia 26 di mei pa dia 10 di juni proximo. Alabes nos a sera conoci cu e mascota di e weganan pa e aña aki, esta Wiwi cu ta primo di WÉWÉ cu tabata e mascota di aña pasa.

Durante e rueda di prensa Gobierno a anuncia e final di WE Aruba y a duna tur informacion encuanto WE 2023. Un biaha mas mi a keda encanta cu tur e informacion y e formato di WE Aruba, esta e parti di uniform cu tur e scolnan cu ta participa, referee y coach ta ricibi, e diferente premionan atractivo cu e scolnan ganado ta ricibi (maximo di 5000 florin), jingle, mascota etc.

Manera indica pa Gobierno un di e metanan di WE Aruba ta pa promove deporte bou di alumnonan di scol preparatorio, basico y secundario. Deporte ta fomenta union, alegria y crea amistad. Tambe deporte ta trece positivismo sin lubida cu e ta sano. Deporte ta e vehiculo pa hiba bo semper riba e bon caminda, deporte ta trece union y deporte ta crea lider. Pesey mes ta na su lugar pa felicita Minister Endy Croes, IBISA, stakeholders y tur scol cu ta participa na e weganan y deseanan tur clase di exito.

WE Aruba a tuma lugar pa prome biaha aña pasa, y ta Olimpiada escolar den un bachi nobo. Olimpiada Escolar ya tempo di Minister Ramon Lee tabata un exito total. Pesey mes mi tabata contento ora Minister Endy Croes a anuncia WE Aruba aña pasa. Despues di e gran exito di We Aruba 2022, mas cu claro gobierno a dicidi pa continuacion di e weganan, cual cualificacionnan a tuma lugar aña pasa. E weganan di clasificacion pa Weganan Escolar 2023 a cuminsa na luna di october 2022 y a finalisa na luna di maart 2023. Un total 975 alumno di 40 scol ta participa na Weganan Escolar 2023, 12 Scol Preparatorio, 20 Scol Basico y 8 Scol Secundario. Un exito caba si nos wak e participacion.

Weganan Escolar ta un competencia pa alumnonan di scol preparatorio, basico y secundario cu ta competi den seis diferente disciplina e.o., futbol, basketball, volleyball, badminton, functional fitness y beach tennis. E aña aki un biaha mas tambe lo tuma luga e competencia di baile deportivo, unda e alumnonan di e scolnan por trece dilanti nan talento y creatividad. Asina WE Aruba ta duna atencion na diferente disciplina y no na deporte so. Algo cu mi ta aplaudi.

E gran apertura di WE Aruba 2023 ta tuma luga na Compleho Deportivo Frans Figaroa na Noord dia 26 di mei y ta clausura dia 10 di juni na Joe Laveist Sport Park na San Nicolas. Dos siman di competencia deportivo y di preparacion y competencia di baile.

Mi ta haci un invitacion na comunidad di Aruba pa duna sosten y apoya na nos mucha y hobennan. Laga nos yena e complehonan deportivo cu yen di famia y crea e union asina bunita pa apoya e scol y nos muchanan. Nos tur tin yiu, nieto(a), subrino(a),iha etc. Ban durante e siman aki apoyanan of nan scol y haci WE Aruba algo grandi. Ban aporta na logra un di e metanan di WE Aruba cu ta pa promove deporte bou di nos alumnonan di scol preparatorio, basico y avansa. Ban brinda deporte e oportunidad pa enberdad ta un motor pa crea amistad, forma futuro lidernan pa nos comunidad, fomenta caracteristicanan positivo y crea mucha y hobennan mas sano. Mi ta convenci cu pa nos mucha y hobennan e dianan aki lo keda pa semper den nan memoria.