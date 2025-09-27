Parlamentario Shailiny Tromp Lee ta forma parti di e delegacion di Aruba. Awe a inicia cu e reunion Tripartiet aki na Hulanda. Tromp Lee ta indica cu un punto hopi importante cu e bin riba mesa ta e situacion geopolitico. No ta un secreto loke ta pasando den nos awanan den Caribe y e tension cu tin entre Merca cu Venezuela.
Na Aruba berdad tabatin un “Briefing” a tuma luga pero hopi informacion no tin, pesey mes ta probecha cu ta na Hulanda y tur e tres islanan hunto pa pidi Hulanda pa ricibi un “technical briefjng “ di parti di Hulanda pa asina sa na ki manera ta prepara y na ki manera Aruba por conta cu e sosten y ricibi e yudansa necesario.
Parlamentario Shailiny Tromp Lee ta indica cu na tur momento mester brinda e siguridad y trankilidad na e ciudadanonan na Aruba. Tin hopi informacion riba medionan social y hopi ta esnan cu ta acerca e politiconan pa informacion, pero nan no por duna e informacion necesario, pero tampoco por brindanan e trankilidad desea.
Parlamentario Shailiny Tromp Lee ta indica cu Tripartiet a dicidi pa bay haci un peticion pa ricibi un seccion pa ricibi informacionnan concreto pa asina por brinda pueblo su trankilidad cu e informacionnan necesario. Loke cu ta un realidad ta cu tin informacion cu no por comparti, pero si como representante di pueblo por brinda e siguransa cu a pensa riba posibel scenarionan y cu nos ta prepara pa esakinan tambe.
Un otro punto cu e la atende den e reunion di Tripartiet ta e situacion di nos rumannan di isla BES. Un delegacion di e islanan BES a bishita parlamento di Aruba, Corsou y St Maarten recientemente pa asina pidi sosten. Sinembargo parlamentario Shailiny Tromp Lee ta indica cu e ta brinda su sosten na e islanan BES, pero na mes momento tambe ta indica cu e proceso cu e islanan BES ta pasando aden ta similar cu esun di Aruba. Lamentablemente cu pa e cambio den WOLBES y FINBES e islanan Bes no a keda involucra of consulta, decision a keda tuma sin respeta e zelfbeschikkingsrecht di e islanan BES.
Mas cu claro mirando e similaridad di e caso aki cu loke ta pasando na cas cu e rijkswet HOFA parlamentario Shailiny Tromp Lee ta subraya e lucha cu a hiba na momento di COHO unda cu claramente por mira cu den union tanto e parlamento di Aruba, Corsou y St Maarten a logra cu den reunionnan di IPKO a tuma e decision cu ta necesario pa describi e proceso cu gobiernonan mester encamina pa yega na un consensusrijkswet. Esaki mirando kico tur a bay robes cu COHO.
Parlamentario Shailiny Tromp Lee ta indica cu cada un parlamentario tin un tarea hopi esencial como parlamentario pa percura cu e democracia parlamentario semper prevalece y tambe pa ta e voz di pueblo di berdad. A base di e palabracionnan haci durante reunionnan di IPKO gobiernonan mester cumpli pa na tur momento informa y envolucra Parlamento.
Lastimamente awe nos ta biba un realidad cu gobierno di Aruba a entrega e concept ‘consensus’ rijkswet HOFA na Rijksministerraad sin informa Parlamento debidamente y aun mas grave ainda sin tin e consensus di Parlamento Aruba. Pesey mes Tromp Lee di MEP a expresa esaki den reunion di Tripartiet y lo trece esaki padilanti tambe den e reunion di IPKO mirando cu ya caba MEP a experiencia esaki di carni y weso ora a trata y lucha cu COHO.
Na e momentonan aki den parlamento di Aruba e bienestar di Pais Aruba NO ta na prome luga, pero bienestar di partido y di un coalicion. Na momento cu un parlamentario no ta para pa autonomia di su Pais y democracia parlamentario, pueblo mester realisa bon kico esaki ta nifica pa su mes.