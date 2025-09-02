Dialuna 1 di september 2025 sigur tabata culminacion di un trayecto cu mi a inicia na 2018. Un trayecto cu a dura largo, a conoce su retonan pero cu finalmente e cambio di ley pa introduci un salario minimo pa ora a keda aproba unanimamente den sala di Parlamento. Alabes mediante un mocion presenta, cu tambe a keda aproba unanimamente, mi a percura cu e fecha concreto pa aplicacion di e ley lo bira 1 di januari 2026. Alabes den mi mocion mi a percura cu Gobierno mester concretisa introduccion di un salario minimo pa nos hobennan. Algo cu te cu awor, contrario cu na otro paisnan den Reino, Aruba no tin stipula.
Ambos ta cambionan necesario y cu ta trek recht un situacion cu pa añas tabata krom. Ambos ta cambionan crucial y necesario. E cambionan sigur no ta djis adaptacionnan administrativo, pero un paso grandi pa un mercado laboral mas husto y transparente y cu ta brinda proteccion na tur trahado aki na Aruba. Nan ta importante y necesario tambe pasobra nan ta bay tin un impacto grandi pa e desaroyo economico y social di nos isla. E cambionan den e ley di salario minimo ta trece husticia y un trato igual pa nos trahadonan. Nos ta sigura cu cada ora traha ta wordo recompensa na un manera husto y igual pa tur trahado. Eliminando e inhusticia y desigualdad den pago cu tabata existi cu un persona cu ta trata 42, 44 of 45 ora pa siman ta gana e mesun salario minimo cu un persona cu ta traha 40 ora pa siman.
Esnan cu ta traha 42 ora pa siman ta bay conoce un adelanto annual di 1.454,40 florin, di 44 ora pa siman un adelanto annual di 2.658,60 florin y esnan cu ta traha 45 ora lo conoce un adelanto annual di 3.260,75 florin pa aña. Tambe e ley ta trece cambio pa nos trahadonan domestico (inwonend y uitwonend). Alabes por menciona cu Gobierno a haya e tarea oficial pa entrante 1 di januari 2026 percura pa introduci un salario minimo pa nos hobennan entre 15 y 17 aña pa percura pa nan proteccion y un pago husto. Pasobra nos hobennan cu ta scoge pa traha banda di nan scol merece e oportunidad, e proteccion y pago digno. Nos ta reconoce nan aporte y ta pone regla cla riba e balor di nan trabou.
Por ultimo e mocion cu mi a presenta ta instrui Gobierno pa percura pa prepara tur accion necesario pa cu ehecucion di e ley aki y tambe prepara y ehecuta e campaña di informacion necesario den e delaster kwartaal di e aña aki y pa asina nos percura cu tur cambio por tuma lugar responsabelmente entrante 1 di januari 2026. Motibo ta cu mi ta di opinion cu Gobierno tin e tarea pa preveni cu e cambionan aki tin un impacto riba por ehempel prijs, administracion y finansas di nos companianan chikito y mediano y posibel retiro.
E cambionan no ta djis beneficia e trahadonan, pero tambe ta contribui na un mercado laboral mas saludabel y productivo. Y cu e ley y mocion pa apasa unanimamente ta demostra e compromiso di Parlamento completo pa cu bienestar di nos pueblo, y e ta duna un señal fuerte cu trabou mester ta acompaña semper pa e sugeridad di un salario digno. Nos a para hunto pa husticia, brinda proteccion y preveni desigualdad den pago.