Desde 3 aña pasa mi a percura pa pone e situacion di retonan di nos studiantenan na Hulanda riba agenda di Tripartiet entre Aruba, Corsou y Sint Maarten y tambe riba esun di IPKO caminda Hulanda tambe ta sinta na mesa.

Durante mi biahe recientemente pa Hulanda un biaha mas mi a duna atencion personal na e retonan di nos studiantenan na Hulanda. Dia 4 di juni 2024 mi a realisa un bishita di trabou na Haagsche Hogeschool. Un scol caminda hopi di nos studiantenan ta studia. Aki mi a reuni cu e Adviseur Instroom di e scol, sra. Marianne van Veldhuisen, y tambe cu e mentor di Den Haag, sra. Shahaira Brokke. Pa ta concreto mi kier a reuni cu e scol pa trata e siguiente preguntanan pa haya sa di nan banda kico nan ta pensa: (1) Con e experiencia di e scol ta cu nos studiantenan?, (2) Segun e scol kico ta e retonan di nos studiantenan?, (3) Kico nan ta pensa nos por of mester haci pa prepara nos studiantenan cu ta bin Hulanda mihor? y (4) Ki servicio e scol tin pa nos studiantenan?

Experencia y Retonan

Pa loke ta trata e dos prome puntonan mi por bisa cu loke e scol ta indica ta coincidi cu loke hopi biaha nos ta encontra den rapportnan y sigur den esun di e Ombudsman di Hulanda di 2020. Nos muchanan ta verlegen, no gusta papia y haci pregunta, esaki hopi biaha door di berguensa. Segun sra. Veldhuisen nos hobennan mester accentua di unda nan ta bin, y realisa cu hulandes no ta nan lenga materno y mester ta orguyoso di toch por defende nan mes den hulandes of ingles. Nos por bisa tambe cu tin un diferencia entre e hobennan cu ta sigui un estudio internacional cu ta na ingles y esnan cu nan estudio ta na hulandes.

Como reto sigur ta keda subraya puntonan manera e clima, idioma, heimwee y diferencia den cultura. E shock den cultura tin hopi impacto y hopi biaha ta influencia nos studiantenan negativamente. Tambe nos ta toca e aspecto di vivienda, belasting y seguro. Retonan generalmente conoci bou di e studiantenan di nos islanan cu tambe tin un impacto grandi riba e bida di nos studiantenan. Pesey nos mester sigui stress riba un preparacion mas amplio y dirigi pa nos hobenan ta mihor posibel prepara pa biba y studia na Hulanda. Un punto cu mi a bin ta trata cu nos Minister di Enseñansa.

Algo cu ta keda remarcabel ta e echo cu nos studiantenan hopi biaha ta cambia di estudio durante of despues di e prome aña. Esaki por tin implicacion y consecuencia pa nan finansas di DUO y cu nan vivienda. Pesey nos mester keda traha na un mihor guia y sosten pa nos muchanan pa loke ta trata escohencia di estudio.

Puntonan positivo pa tene cuenta cun’e

Un otro aspecto cu sra. Marianne van Vedlhuisen a indica ta cu e ta haya e parti di bishita di nos scolnan secundario na Hulanda y na nan scol algo hopi positivo. Nan por maak mee e bida na Hulanda, maak mee e infrastructura (tram, bus, trein etc.), siña conoce diferente stad y con ta move diariamente. Esaki sigur ta algo hopi positivo.

Haagsche Hogeschool tin diferente servicio cu nan ta brinda nos studiantenan cu ta sigui nan estudio na nan scol. Esakinan ta e.o.: Yudansa psychologico via school, e programa Care: concentra riba comunidad y buddy systeem, por pidi extra tempo pa traha tentamen, ta duna guia y sosten cu studiekeuze mediante un trayecto dirigi, nan por yuda prome y tambe durante di estudio si ta desea cambio, Inspiratiepad y conseho, sosten y yudansa via decaan. Mirando cu hopi biaha nos studiantenan no sa di e servicionan aki, mi lo bay acerca Minister Endy Croes y Gevolgmachtigde Minister Ady Thijsen pa nan laga haci un inventarisacion di kico tur e scolnan mas bishita door di nos studiantenan tin pa ofrece y haci esakinan conoci pa nos studiantenan.

Como parlamentario mi ta haya importante pa sigui urgi y empuha pa bin cu solucion concreto y structural pa haci e startpositie di nos studiantenan mihor y elimina mas cu por retonan cu ta forma un limitacion of tin consecuencianan hopi negativo pa nan. Un logro recien ta cu nos studiantenan por haya nan BSN-nummer aki na Aruba mes prome cu nan bay Hulanda. Door di esaki nan tin menos “problema” ora nan yega Hulanda y menos stress. Un logro cu riba diferente nivel a traha riba dje y hunto a logra.

Pa finalisa mi ta haya cu nos tur, Gobierno, Parlamento y famianan, tin e tarea pa nos haci lo maximo pa nos studiantenan por sigui y termina nan estudio exitosamente. Y mesun importante ta pa nan bin cas bek y aporta na desaroyo di nos pais.