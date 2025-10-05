E reunionnan di IPKO tabata 3 dia intensivo den cual parlamentarionan di Aruba, Coursou y Sint Maarten y Hulanda ta dialoga ariba diferente apecto di importancia pa un pais specifico of algo cu ta toca tur 4 pais. Reunionan den cual tur 4 parlamento di Reino ta trata puntonan di interes, preocupacion, posibilidad di cooperacion y temanan cu ta rekeri di atencion y mas cu claro e meta ta pa yega na palabracion of solucionnan concreto.

Parlamantario Tromp – Lee ta indica cu un di e puntonan crucial cu a keda presenta pa presidente di Parlamento di Sint Maarten na inicio y na final di e reunionnan ta e balor agrega di e reunionnan cu ta tuma luga riba nivel interparlamentario. E la indica corectamente cu cada parlamento mester percura cu e decisionnan cu ta keda tuma durante reunionnan di IPKO, keda respeta y keda ehecuta. El a enfatisa cu e ta tarea di Parlamentarionan di cada isla, pa monitoria y si esaki no ta sosode mester tuma accion.Tromp-Lee ta indica cu e full di acuerdo cu e statement aki. “E ta nos deber pa percura pa gobierno cumpli cu e acuerdonan haci y registra den e “afsprakenlijst”, Parlamentario Tromp – Lee a agrega.

Un otro punto cu a toca den e reunionnan ta, cu como isla ta sinti falta di transparencia di informacion pa loke ta trata e situacion geo politico entre Merca y Venezuela, pa cual Parlamentarionan Hulandes a garantisa cu lo bay bin mehoracion den esaki. Esaki ta un punto imporante pa por brinda seguridad na pueblo.

Despues di diferente dia di reunion, Parlamentario Tromp – Lee a expresa cu nan no ta bay bek cas man bashi, pasobra a trata topiconan hopi critico y ta contento cu por a conta cu e sosten di Corsou, Sint Maarten y Hulanda.

“A keda bon cla bisa den e reunionnan plenario, cu pueblo mes por scucha, cu Raad van State ta bisa, cu Parlamentario di Aruba mester a keda consulta. A reconoce y subraya cu e decision di 2022 caminda a pone por escrito den un afsprakenlijst kico ta e puntonan di atencion pa e gobiernonan ora ta trata consensus rijkswet. Un di nan ta cu na tur momento mester a involucra y informa parlamento ora ta trata consensus rijkswet y mester tin consensus. Pami esey te logro di mas grandi cu a logra na Hulanda,” el a termina bisando.