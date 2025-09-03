Plania riba agenda tabata pa tene un reunion publico encuanto Rijkswet cu Fraccion di MEP y PPA a pidi di fin di januari 2025. Porfin 7 luna despues e reunion ta keda yama y asina cu e la keda habri, cu nan cara di palo Gobierno ta informa cu ya nan a firma e Rijkswet HOFA (no COHO, no RAft) y a entrega esaki na Rijksministerraad. Adicionalmente ta informa Parlamento cu e lo ta riba agenda e mainta ey mes.
Un arogancia nunca bisto. Un falta di respet pa henter Parlamento, pa e Vz di Parlamento y nan propio fraccionnan. E proceso encamina ta inacceptabel.
Riba social media nos por a tuma nota di yen di bruhamento di tera. Realidad ta cu a firma, sin consulta cu Parlamento y sin consulta cu pueblo. A firma sin a haya e consensus di Parlamento. Algo cu a keda palabra y comunica despues cu na 2022 den IPKO tur parlamento di Reino a describi e proceso cu Gobiernonan mester encamina pa yega na un consensus rijkswet. Un punto sigur ta cu na tur momento durante e proceso mester mantene parlamentonan informa y gobiernonan mester sa si nan tin sosten di nan parlamento.
Den e caso aki gobierno no a cumpli cu ningun di dos. Sigur mi ta condena e echo cu Gobierno ta falta respet na e organo di mas halto di nos pais, ta mina Parlamento su autoridad y ta stroba Parlamento pa haci su trabou di control manera mester ta.
Ta un lastima cu door di ignorancia Fraccion di AVP y Futuro no ta exigi respet! Mi por conclui cu Gobierno ta asumi cu nan ta di acuerdo cu loke cu nan a firma y a entrega na RIjksministerraad. Pasobra si bo mester Fraccion dj AVP y Futuro, ta diabierna nan a haya e documentonan (mescos cu nos) y ta awor nan ta bay lese. Cu otro palabra Gobierno a gewoonweg pasanan un fastball y categorisa Fraccion di AVP y Futuro como un stempel parlement.