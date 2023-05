Dia 25 di april 2023, Departamento di Mucha y Hoben (DMH) conhuntamente cu Stan van Haaren di UNICEF Hulanda a haci un presentacion na Comision Fiho di Enseñansa di Parlamento. Den e presentacion di DMH nos a keda informa di tur e trabounan haci y tambe a trata vision di e departamento. Den liñanan grandi a toca diferente tema entre otro Landsverordening Kinderopvang, Intervencion Trempan den Centro di Cuido di Mucha y Codigo di Proteccion.

Pa duna ehecucion efectivo y eficiente di e Tratado Internacional di Derecho di Mucha como tambe e Landsverordening Kinderopvang, Gobierno a dicidi pa bin cu Departamento di Mucha y Hoben (DMH). Na 2001 Aruba a ratifica e Tratado di Derecho di Mucha y esey kiermen cu e ta asumi cierto responsabilidad pa na un forma mas completo posibel pa salvaguardia y proteha e derechonan di mucha mediante di e diferente articulonan cu ta describi den e Tratado. E Tratado di Derecho di Mucha ta implementa directamente e definicion di e Declaracion Universal di Derecho Humano di Mucha: ta agrega cu e mucha tin un necesidad di proteccion, cuido special, inclusivo proteccion huridico, tanto prome como despues di nacemento.

E vision di DMH ta pa tur mucha- y hobennan, naci y cria na Aruba, crece den un ambiente trankilo y pacifico, yena di amor y siguridad, unda nan derechonan, siguridad, proteccion y igualdad di oportunidad di desaroyo como mucha y hoben ta garantisa.

Den e presentacion nan a enfatisa tur e trabounan cu nan a bin ta realisando, cual por cierto ta masha hopi mes. A keda subraya e echo cu un di e prome trabounan cu nan a inicia cu ne ta, articulo 19 di e Tratado: derecho di proteccion contra abuso/maltrato, caminda nan a bin cu Codigo di Proteccion. Mediante Codigo di Proteccion profesionalnan den 4 sector, esta Enseñansa, Social, Husticia y Salud ta traha na un forma uniforme, structura y delinea con ta anda cu sospecho di abuso di mucha. Tambe ta dunando forma y contenido na articulo 18 di e Tratado: bon educacion y cu Gobierno mester percura pa tin centronan di cuido preescolar y extraescolar bon regla, unda ta garantisa siguridad y bienestar general di e muchanan aki. Alabes ta trahando riba articulo 23 di e Tratado cu ta trata di mucha cu disabilidad. Aki ta trahando pa desaroya henter un sistema di intervencion trempan pa e muchanan di 0-4 aña cu ta bishitando un centro di cuido di mucha.

Actualmente Aruba ta conta cu 41 Supervisor di Codigo (SdC) y 10 Trainers di Codigo, di cua algun tin ambos rol. Tin un total di 28 instancia; gubernamental, fundacion y priva, cu ta sea trahando caba of ta den fase di implementacion di Codigo dentro di nan maneho diario. E aña aki e focus principal ta pa sigui duna sosten tecnico na e instancianan cu no tin nan protocol di Codigo di Proteccion ainda, mirando cu tin algun instancia cu ta for di 2020 a inicia den e trayecto, pero pa un of otro motibo for di alcance di e lidernan di proyecto, no a finalisa esaki. Mas cu claro ta importante tambe pa sigui haya e recapacitacionnan necesario, mirando e retonan cu varios di e SdC ta encontra den veld.

E presentacion tabata uno masha amplio mes caminda a trata hopi trabou cu a tuma y ta tumando lugar manera:

– Trayecto di Ley di Kinderopvang: estudio pa cabesante, programa preescolar, workshops, manual di guia, nulmeting, partnerships, registro nacional etc.;

– Kind-Leidster ratio: un aspecto cu te dia di awe ta keda un reto pa nos pais;

– Registro nacional: Aruba tin actualmente 109 centro di cuido di mucha cual 88 oficialmente registra;

– Intervencion trempan: grupo piloto, plataforma pita, digitalisacion, conscientisacion etc. y;

– Toolkit y revista di Codigo di Proteccion;

Un aspecto cu sigur como Parlamento nos por traha riba dje ta pa urgi Gobierno di Aruba pa haci todo lo posibel pa e Ley di Kinderopvang por drenta na vigur e aña aki si. Si ta desea mas informacion por subi riba nan website www.DMH.aw of nan pagina di Facebook Departamento di Mucha y Hoben.

Por ultimo mi mester enfatisa e echo cu comision completo a keda sorprendi di tur e trabounan realisa pa un grupo asina chikito y como Presidente di e comision sigur mi a duna compliment pa tur nan trabou haci. Mirando tur e informacion ricibi a palabra cu e departamento cu lo invitanan un biaha mas pa sinta hunto pa por bay mas detaya den cada trabou menciona. Sigur un tremendo trabou!