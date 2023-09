Mirando tur e rare sprongen di oposicion y avalancha di flip flop sigur ta bon pa pueblo para keto e realisa cu oposicion kier manipula, instiga y sigur no ta para na bienestar general. Aki bou ta sigui algun di nan. Ta hopi tabatin durante e reunion aki.

Flip Flop enuanto pro y contra RAft

Den pasado tin parlamentarionan den oposicion cu a bisa publicamente y por escrito cu nan ta contra di Raft y a duna splicacion amplio dicon RAft no ta acceptabel y kico e ta nifica pa e autoridad di Parlamento y nos budgetrecht. Y awe ta sostene un mocion pa acceptacion di e RAft trankil asina, sin pidi un cambio of exigi respet pa Parlamento di Aruba y derechonan democratico di nos hendenan.

Flip Flop cu mocion

Dia 22 di augustus 2023 un mocion a keda traha y firma pa Accion21 Mansur, MAS Gunn y Independientenan Santos Do Nascimento y Croes. Door cu e reunion a keda geschors despues di prome tanda dia 22 di augustus nan no a haya oportunidad di presenta esaki. E mocion tabata trata e echo cu nan kier urgi Gobierno pa acorda un rijkswet encuanto supervision financiero cu Hulanda pa 31 di augusus 2023. E continuacion di e reunion a sigui diahuebs 7 di september 2023 y e mocion aki no a mira luz di dia y e mocion inicial a keda adapta y entrega. Independiente Croes no a sostene e mocion mediante su firma pero ta vota pro e mocion aki!

Flip Flop encuanto sosten incondicional na RAft

Dia 22 di augustus 2023 nan a indica, cu excepcion di Mansur, cu nan no ta sostene RAft incondicionalmente y ta desea cambio y toch ta bira urgi gobierno pa acorda sin pidi of exigi ningun cambio. Cu otro palabra nan ta sostene e RAft as is. Ta un lastima cu nan ta demostra un biaha mas cu nan no por bisti e pechi di nos pais y ta para bienestar di nos hendenan

Flip Flop politico

Wega politico. Den e verslag manda pa Hulanda partidonan politico tur a registra nan preocupacion, critica, tabatin deseonan pa cambio etc etc. Lastimamente, te dia di awe Parlamento no a haya contestacion riba e verslag manda pa Hulanda. Durante reunion cu excepcion di AVP tur otro partido den oposicion y independientenan ta manda Gobierno firma sin tene cuenta cu tur e aspectonan preocupante y consecuencianan indesea di RAft. Un falta di seriedad. Ki a para cu tur nan critica y nan preocupacionnan? Nan a evapora door cu nan a mira un situacion oportuno mirando cu algun gremio ta di opinion cu Gobierno mester sin mas acepta y sigui. Pueblo realisa cu e wega di manipulacion aki sigur no ta cumbini nos pais.