Porfin mañan, despues di 2 luna, e reunion encuanto consensusrijkswet HOFA cu a keda geschorst ta continua. Un reunion crucial pa cu futuro di nos pais. Un reunion cu tur cu ta biba riba e pida baranca aki mester sa di dje, y sa kico e rijkswet HOFA aki lo nifica pa Aruba y pa bo personalmente.
Tin topiconan cu bo por haci POLITICA riba dje, na final ta politico nos ta keda. Pero pueblo, boso mester ta consciente cu tin topiconan cu NO mester ta negociabel. Y esaki ta un di nan.
Ban corda riba e palabranan di nos libertador,….gara e bandera y sigui cu e lucha…. E tabata un LUCHA pa nos a obtene loke nos tin awe. Nos autonomia y derecho di autodeterminacion. No mester ta asina facil pa just entrega parti di e logro aki!!! Todo por todo nos mester para pa nos keda Baas den nos mesun cas!
Si pueblo tuma tempo y lesa tur documento, ta imposibel cu bo por sostene e direccion cu AVP-Futuro ta bayendo. Nos a bin ta informa y adverti boso. Nos a pidi boso sosten di firma pa para rijkswet HOFA.
Conseho di Prof. Elzinga
Nos a busca conseho di Profesor Elzinga di Hulanda cu ta bisa cu HOFA ta bay limita nos autonomia, cu e ta den conflicto cu nos Staatsregeling y cu dificilmente nos ta bay logra sali di e supervision aki (ta asta ta yam’e uno permanente). Alabes Prof. Elzinga ta bisa cu contrario cu loke AVP y Futuro ta indica cu e Bestuurlijk Akkoord no ta bindend, na papiamento bisa: E no ta mara pais Aruba na nada!!
Nos tin Raad van State di Hulanda cu tambe ta papia di e proceso cu un consensusrijkswet mester cana y nos por conclui cu e proceso encamina pa AVP-Futuro no tabata corecto. Conclusion: gobierno AVP-Futuro mester informa, consulta y mester tin consensus di Parlamento na tur momento y ESAKI SIGUR NO A SOSODE Y NO TA E CASO! Nan a bay di acuerdo cu e contenido di rijkswet HOFA sin consensus di Parlamento di Aruba.
Nos tin resultado di evaluacion di e rijkswet supervision financiero di nos rumannan isla. Y esaki ta indica cu e rijkswet a tranca nan desaroyo economico y social y despues di 15 aña ainda nan no a logra sali di dje. Esaki ta loke nos como pueblo kier pa nos pida baranca? Ami sigur cu no. Elzinga ta spierta nos: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, ‘Mas miho bira bay bek na mitar caminda cu sigui den eror’
Proceso encamina pa AVP-Futuro
Banda di tur e echonan aki mi kier para keto tambe na e proceso encamina pa AVP-Futuro. Na ningun momento Parlamento, ni pueblo a keda informa of consulta, corda pa haya e sosten necesario pa nan por a bay di acuerdo cu e contenido.
Dianan 20 di januari 2025, 30 januari 2025, 31 maart 2025, 14 mei 2025 y 19 juni 2025 oposicion a pidi Presidente pa yama un reunion publico pa Gobierno bin atende cu e rijkswet (e tempo ey sin nomber, sin contenido conoci). Lastimamente e peticionnan no a keda honra den e 30 dia stipula pa regla.
Dia 13 augustus 2025 Gobierno di Aruba y Hulanda ta bay di acuerdo cu e contenido di Rijkswet HOFA (baby ta haya nomber) y ta presenta esaki na Rijksministerraad (RMR) pa aprobacion y pa haya ok pa start internetconsultatie. Mester remarca cu esaki a sosode sin informa parlamento, sin informa gremionan y sin informa nos pueblo. Y pa colmo de los colmos finalmente sin sosten y consensus di Parlamento.
Dianan 20, 21, 22, 25, 27 di augustus 2025 Gobierno tabata den sala di Parlamento pa atende diferente reunion, y no obstante e echo cu hopi pregunta ta keda haci encuanto e Rijkswet, na ningun momento Gobierno tabatin e decencia di informa Parlamento cu ya caba nan a aproba y presente e rijkswet na Rijksministerraad.
Dia 29 di augustus 2025 Rijksministerraad ta trata y aproba HOFA, sin consensus di Parlamento di Aruba
Dia 29 di augustus 2025 reunion publico na Parlamento ta keda yama pa trata e Rijkswet. Reunion ta habri caminda Gobierno ta duna cada Parlamentario copia di e dos leynan presenta na Rijksministerraad, esta Rijkswet HOFA y Landsverordening waarborging houdbare overheidsfinanciën. Apenas riba dia 29 di augustus 2025, 16 dia despues di a bay di acuerdo cu Hulanda, Parlamento di Aruba, representantenan di Pueblo, ta keda informa cu Gobierno a bay di acuerdo cu HOFA y cu a presente na RMR y cu nan lo bay trat’e e mesun dia aki esta dia 29 di augustus 2025 (e tabata trata y aproba caba ora nos a hay’e).
Fraccion di AVP y Futuro no ta cuestiona e proceso y sigur no ta realisa cu ya anos como parlamentario no por obliga nos Gobierno pa nada mas! Ya nan a aprob’e y entreg’e. Of mañan mester pasa un milagro y nan ta sali ainda condena e echo y no ta brinda nan sosten na Gobierno y ta mandanan na mesa di negosacion bek.
Ironia di bida ta cu Internetconsultatie via Hulanda a cuminsa y termina caba y te awor e “consulta” cu Parlamento na cas ta bay tuma lugar. Esaki ta algo INACEPTABEL! E ta algo cu tur parlamentario mester condena pasobra e ta INHUSTIFICABEL!
Un falta di RESPET total pa Parlamento! Un falta cu cumplimento cu instruccion di IPKO di aña 2022 encuanto proceso Consensusrijkswet poni bon cla den e afsprakenlijst y presenta na tur 4 gobierno di Reino.
Un muestra di arogancia y dictadura di parti di Gobierno AVP-Futuro y pueblo mester puntra su mes: Kico nan tabatin di sconde? Si e Rijkswet HOFA ta asina bon y na beneficio di nos pais y nos hendenan dicon no a sali informa y brinda transparencia di dia 13 di augustus? Dicon Gobierno no a bin Parlamento manera mester ta y haya sosten di nan coalicion?
Hopi pregunta cu ta debilita gobierno su credibilidad. Pueblo bo no ta haya?