Leu leu lider di AVP ta sali di su penthouse na Marisol Building pa duna un conferencia di prensa of haci acto di presencia sporadicamente den sala di Parlamento. Algo nada usual pa un lider di un partido grandi y sigur faltando un respet grandi na su votadornan.

Como lider di Fraccion di AVP, te cu awe ta un biaha so mi a experiencia Mike Eman su presencia den Commissie Huishoudelijk Aangelegenheden (CHA), nunca e ta bay reunionnan di IPKO, praticamente no ta asisti na ningun reunion di demas comisionnan di Parlamento y ora e tey pa un reunion publico nunca tin pregunta of a prepara pa e topico pero mas bien ta bay riba su tour di fantasia y elogio propio sin kier acepta e realidad di su mal maneho y mega debe. Un lider cu ta scoge pa instiga y sigui dividi pueblo na lugar di forma parti di e solucion of aporta realmente na bienestar di su pueblo ta un berguensa. Nos pais ta pasando den momentonan hopi dificil y nos tur na un manera of otro por aporta na recuperacion di nos isla. Esaki sigur bo no ta haci criticando sin duna con abo lo a haci’e otro.

Utimo tempo e tabata manda of laga manda apps pa hende pidiendo potret di recibo di remedi of cuenta di awa of coriente segun e pa e por defende esnan perhudica cu forsa y efectivamente. Pregunta ta na ki manera enberdad e ta haci esaki? Den prensa un bes den un luna? Ora cu Utilities, WEB y Elmar tabata den Comision den Parlamento e la briya un bes mas cu su ausencia. E no tabata tey pa haci pregunta, cuestiona, pidi splicacion of sikiera haci un apelacion den nomber di tur esnan cu a mand’e recibo. Esey ta e manera cu e ta representa abo, pueblo. Un tristesa y falta di seriedad y reconocemento berdadero di e situacion dificil cu hopi di nos hende y famia ta pasando aden. Hungando e rol di gran salbador, drumiendo dushi den airco den su penthouse.

E situacion cu Aruba ta aden tin nomber y fam, Mega Debe di Mike Eman y impacto devastador di COVID-19. Ambos ta un realidad cu Mike Eman y su partido cada biaha kier lubida. Un realidad cu pueblo ta bon consciente di dje y sigur no lo por lubida. Nos Fraccion ta bon consciente di e retonan cu nos famia y hendenan ta pasando aden, pesey mes nos ta den dialogo constante cu Gobierno y stakeholders pa percura pa crea e balans necesario entre cumplimento cu normanan garantisando e caminda pa un maneho financiero sostenibel y duradero, pero percurando na cada momento pa Gobierno no perde e homber chikito for di bista.