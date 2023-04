Despues di 10 dia cu nos a tuma nota di e sentencia di Parlamentario Sevinger y cu partido AVP a anuncia cu no obstante cu e la keda condena pa malversacion y corupcion e lo keda como parlamentario den Parlamento, ainda tin parlamentario den oposicion cu ta den un silencio total al respecto. Nos tin un Miguel Mansur y Gerlien Croes cu a bisa cu asina cu tin un sentencia nan lo duna nan opinion al respecto. Pero te dia di awe, nos no por a tende ningun reaccion di nan banda. Di parti di MAS tambe nan ta keto keto.

Ta incomprendibel cu un partido grandi manera AVP, cu un trayectoria largo, no tin e decensia pa tuma e decision corecto. Un decandencia total, caminda nan no por laga bienestar y beneficio general di nan pais prevalece pero ta pone beneficio y bienestar personal y partidista na prome lugar. Atachando grandemente e imagen di e organo Parlamento.

Nos no por sin mas pone un banda e echo cu Sevinger a keda condena cu un castigo di prison parcialmente incondicional di 1 aña pa corupcion y malversacion cu un tempo di prueba di 3 aña. Alabes hues a dicidi cu Sevinger ta wordo saca for di derecho electoral y cu ta kita tur derecho di dje pa carga cualkier cargo den servicio di Pais Aruba pa un duracion di cinco (5) aña.

Lastimamente cu excepcion di MEP, RAIZ y Parlamentario independiente Santos do Nascimento, ni Accion21, ni MAS, ni demas miembro di e hala nobo di AVP entre nan Gerlien Croes, ainda no a sali y duna nan opinion al respecto. Normalmente nan ta e promenan pa sali cuestiona, critica y exigi. Riba e topico aki ta reina un silencio cuestionabel. Pesey mes durante reunion publico di dialuna ultimo, dia 24 di april 2023, mi a reta nan pa nan sali padilanti y duna nan opinion al respecto. Alabes mi a haci un apelacion na nan pa pone bienestar general na prome lugar, pa nos garantisa cu e imagen di parlamento no ta sigui bay atras y pa nos no sigui aporta na debilitacion di e confiansa den nos parlamento y su integridad. Ban wak kico ta bay keda dicidi y comenta den e dianan nos dilanti. Silencio no ta un opcion y sigur pueblo no mester acepta esaki.