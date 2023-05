Dia 8 di mei 2023 nos tabatin un reunion publico hunto cu Minister Rocco Tjon caminda nos a trata cambio di ley den e Codigo Penal di Aruba. Cambionan cu ta necesario pa reenforsa combatimento di terorismo y fortalece e ley encuanto traficacion y contrabando di hende y labamento di placa etc.. door di aumenta castigo encuanto esakinan.

Den cuadro di e lucha contra terorismo mas y mas tin exigencianan ta keda poni pa loke ta trata legislacion penal. Cualkier conducta of comportacion penal cu meta teroristico mester keda explicitamente menciona den nos ley. Cu e modernisacion di nos derecho penal cu ya tuma lugar tin hopi conducta of compartacion terorisitico a keda considera como un delito. Cu e cambionan aproba awor esakinan a keda enforsa of fortalece aun mas.

Cu aprobacion di e cambionan den e Codigo Penal di Aruba presenta pa Gobierno, nos ta haci posibel cu Aruba ta cumpli cu e standardnan actual di Financial Action Task Force (FATF). Esaki ta importante mirando cu tin un “onsite-bezoek” di e team di evaluacion di Caribbean Financial Action Task Force ta bay tuma lugar dentro di poco.

Via Reino Hulandes Aruba ta miembro di FATF. FATF ta un organisacion internacional cu tin como meta pa desaroya y fomenta uzo di instrumentonan pa combati y preveni labamento di placa y financiamento di terorismo y otro menasa contra e systema financiero internacional. Pa logra esaki FATF ta stipula recomendacionnan cu ta fungi como normanan internacional, cual miembronan pais mester cumpli cu nan. Pesey tabata importante pa como Pais nos a percura pa e cambionan necesario den nos leynan pa asina nos ta cumpli cu e normanan menciona.

a

Gobierno y Parlamento di Aruba ta sigui traha riba e tereno asina importante y necesario aki. E ley a keda aproba unanimamente y di e manera aki, Aruba ta cumpli cu e recomendacionnan actual di FATF.