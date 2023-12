Segun nos por a tuma nota durante tratamento di Presupuesto 2024 Parlamentario Shailiny Tromp-Lee a fada di e actitud y actuacion di su colega Gerlien Croes. Na un manera masha directo Tromp-Lee a bisa Croes pa e stop di hunga victima, pasobra ta un manipulado e ta!

E reaccion di Tromp-Lee a bin door di un cantidad di acusacion sin base y baho di Gerlien Croes. Croes na un manera hopi baho lo a bisa cu Parlamentarionan cu ta sostene Gobierno no ta traha, ta lesa pero no ta compronde y cu nan no ta serio.

Tambe Croes lo a bisa cu e ta keda ataca y cu ta reacciona riba dje cu hopi emocion y cu ta crea yen di comocion rond di su persona. Na su turno Tromp-Lee a bisa Presidente di Parlamento cu den sala di Parlamento tin colega cu ta indica cu ta bira emocional contra dje, sin cu e ta tuma tempo pa bira e spiel mirando su refleho propio.

Tambe na un manera masha poetico, Tromp-Lee, a bisa Presidente di Parlamento cu su colega a papia di emocion y comocion y cu e lo tuma espacio pa sigui rima riba e palabranan aki, dirigiendo su mes na Croes, bisando lo siguiente: “accion ta conduci na reaccion, y ora haya contestacion kier bay den sclamacion cu un grado di exageracion anto sin cu e tin rason!!”

Tromp-Lee a contradeci Croes subrayando cu Parlamentarionan di coalicion na tur momento ta traha y sigur ta mustra tur clase di seriedad y responsabilidad. Contrario na Croes cu ta sinta grita awe durante reunion di Presupuesto 2024 mientras aña pasa na november e no tabatin ni e decencia, mescos demas miembronan di oposicion, pa ta presente pa tratamento di presupuesto 2023. E la prefera di bay biaha y gosa, mientras den e sala aki nos tabata cumpliendo cu nos trabou cu tur seriedad y responsabilidad. Na lugar di representa su votadonan y haci su trabou di control durante tratamento di e ley di mas importante di nos pais.

Tromp-Lee a reacciona tambe riba e atake di Croes riba Minister President encuanto RAFft (Rijkswet supervision financiero cu Hulanda kier impone riba Aruba). Tromp-Lee a recorda Croes con e mes tabata papia di “gedwongen consensus”. Pero ora a toca e momento pa bay trata e dos “gedwongen consensus” den reunionnan di IPKO, nan a haci palabracion den su partido AVP, cu nan no lo papia durante di e reunion. Ora e mester a defende su pais y su hendenan, nan a kies pa keda keto. Pero no ta nada straño mirando cu e scol cu nan a bay ta para pa bienestar di partido y personal y sigur no esun general. Ta un lastima.

Croes a reacciona bisando cu esey no ta berdad, cual na su turno Tromp-Lee a reta Ryçond Santos do Nascimento pa bisa cu no ta berdad pasobra ta su persona mes tabata bisa durante e reunion di IPKO cu su partido no kier pa e papia. Anto un persona cu sigur ta domina e materia di Reino, Statuut etc y por a yuda sali na defensa di nos pais y nos hendenan. Pero segun Tromp-Lee no por a spera otro di AVP. Tromp-Lee a indica cu e ta haya hopi tristo cu si ta bay biaha pa Sint Maarten pa reunion di IPKO ta laga Parlamento paga cu placa di pueblo pa nan bay hunga mudo ayanan. Pesey mes Tromp-Lee a bisa cu pueblo mester realisa ken berdaderamente ta nan representante!