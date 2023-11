Dia 19 di november, Dia di Hende Homber, nos ta celebra e balor positivo cu e hende hombernan ta aporta na mundo, na nan famia y nos comunidad. Pasobra esakinan ta imenso. Palabra di pabien y gradicimento pa tur hende homber cu tur dia ta haci un diferencia.

Sigur e ta un dia pa celebra e hende hombernan cu ta role models. Subraya e importancia y balor di masculinidad y promove positivamente esnan cu ta fungi diariamente como modelo pa sigui den nan famia, como tata, pareha, na trabou y den sociedad.

Banda cu e ta un dia pa mustra aprecio, balora y elogia tambe awe ta un dia pa conscientisa. Pesey mes riba e dia aki ta trata diferente temanan cu ta destaca manera discriminacion masculino, problemanan di salud, nan bienestar y diferente tipo di abuso cu nan ta encontra den nan bida.

E tema pa 2023 ta “Cero suicidio masculino”. Ta keda subraya e importancia pa nos papia, sostene y yuda e hende hombernan pa nan duna atencion y siña maneha nan salud mental.

Hende hombernan hopi biaha no kier papia di of mustra nan vulnerabilidad. Tiki nan ta papia di nan emocion y sentimentonan. Pesey mes e tema di e aña aki sigur ta na su lugar. Como hende muhe nos mester realisa e tarea importante cu nos por hunga riba e tereno aki mirando cu nos ta mas habil riba e tereno aki y tambe nos tin e yabi di formacion di nos yiunan homber.

Ora mi a lesa di e tema di e aña aki, e la pone mi pensa y enberdad ora nos ta scucha di suicidio mayoria biaha ta trata di un hende homber. Mi a realisa di biaha tambe cu hopi biaha nos no ta papia di loke por a conduci na e acto aki. Ami semper tabata bisa ora mi scucha di un caso asina: “ta hopi tristo pa bo ta den un situacion cu na bo al parecer ningun hende por yuda bo cu ne of cu bo ta sinti cu bo no por papia cu ningun hende. E sentimento di desesperacion mester ta imenso y sin cu bo sa con pa vocifer’e”.

Mas cu claro e ta un realidad impactante pa tur esnan cu e ta bay laga atras tambe. Y pesey mes e ta un topico cu como sociedad nos mester duna mas atencion. Dios gracia cu riba tereno di salud mental nos por ripara cu mas y mas e “taboe” y berguensa ta birando menos. Pesey ta importante pa sigui conscientisa encuanto salud mental, informa con pa busca ayudo y sigui fomenta e sosten cu ta asina necesario. No solamente esun familiar pero tambe esun di trabou y sociedad completo.

“CERO SUICIDIO MASCULINO” mi ta kere cu hunto como sociedad nos por detene!