Na Hulanda e delegacion di Aruba den e reunionnan di IPKO tabatin dos dia di reunion intensivo riba diferente topiconan cu ta trata e islanan Corsou, Aruba y Sint Maarten (CAS). Parlamentario Shailiny Tromp Lee ta contento y ta sinti cu e reunionnan a cana hopi bon.
Den e reunion Shailiny Tromp Lee a supraya loke ta e decisionnan cu ya caba a keda tuma den IPKO na 2022 y ta keda na nos como parlamentonan pa exigi cumplimento cu esakinan.
Den e debate den deelgroep cu Tromp-Lee a participa na dje a bin claramente e sostenun biaha mas pa e decisionnan tuma na mei y september 2022 encuanto consensus rijkswetten. Esaki a keda tremendamente treci padilanti pa Presidente di parlamento di Sint Maarten Sarah Wescot-Williams. E la referi bon cla na e acuerdonan haci den aña 2022 durante e reunionnan di IPKO. Ta tur 4 parlamento a bay di acuerdo y a dicidi cu n tur momento mester informa y envolucra Parlamento y mester tin nan consensus. Cual
decision a keda comunica tambe na tur 4 gobierno.
Den e deelgroep na mes momento a tuma e decision cu no ta bay hiba e debate di consensus Rijkswet mas debi cu a debati riba dje caba intensamente na momento cu a trata COHO. E mayoria di e parlamentarionan tabata un biaha mas para riba e mes un liña, esta cu gobierno nan di cada Pais mester respeta e parlamentonan di cada isla y e parlamentonan mester ta informa prome, durante y prome cu bay entrega e Rijswet na Rijksministerraad.
Parlamentario Shailiny Tromp Lee ta spera cu e delegacion di Aruba di parti di AVP nan conocemento a crece durante e IPKO aki. Nan a haya informacion corecto di kico ta e acuerdonan cu tin y kico ta e caminda cu realmente e Rijkwet mester a cana pa por a haya consensus pa asina por wordo entrega na Rijksministerraad.
E berdad ta tambe cu e delegacion di Aruba di AVP na Hulanda ta nan prome IPKO cu nan a participa na dje y tabata importante pa nan a bin pa asina scucha un biaha mas loke pa simannan largo tabata informa na Aruba , pero no kier a compronde y of scucha. Aki na Hulanda den e reunion di IPKO tanto Corsou, Sint Maarten y Hulanda a vocifera mes un cos di loke ya caba ta bin ta informando na Aruba pa varios dia, pero cu kier a bruha tera, pone e comunidad di Aruba den confusion pa dies no haci e cosnan corecto.
Raad van State tambe, mediante nan representante sr. Comenencia, a duna un splicacion encuanto consensus rijkswetten. E la subraya un punto crucial esta cu e gobiernonan mester involucra su parlamento, gobierno mester percura cu e mester tin consensus di su parlamento pa asina preveni loke den pasado bay robes.
Nan a ancra e conseho aki tambe den nan ongevraagd advies di aña pasa cu tabatin e titulo 70 jaar
Statuut voor het Koninkrijk –
Samenwerking op basis van wederzijds begrip.
Parlamentario Shailiny Tromp Lee sigur a vocifera den e deelgroep cu e la participa na dje cu ta hopi lamentabel e situacion cu Aruba ta pasando den dje na e momentonan aki y cu Gobierno no a cumpli cu decisio di IPKO y e mayoria den Parlamento di Aruba a deha pa exigi y percura pa Gobierno cumpli.
Lamentablemente na Aruba MEP ta informa e comunidad debidamente riba e situacion y kico gobierno a haci no ta na su luga, pero e parlamentarionan cu ta ser engaña door di nan propio gobierno y no ta busca informacion ta keda persisti cu ainda Aruba tin un caminda pa cana.
E realidad di henter e proceso aki ta cu den tur momento e gobierno mester a involucra parlamento di Aruba principalmente mirando e impacto devastador cu concepto aki ta bay tin pa nos pains. Nan mester a bin parlamento prome cu nan a tuma e decision di entrega esaki na Rijksministerraad.
Den e reunion di IPKO MEP a haya rason y coleganan parlamentario a enfatis esaki y Raad van State tambe a ripiti esaki.
Tambe MEP ta haya e rason mirando e decisionnan cu a tuma luga den pasado y un biaha mas na e momentonan aki e gobierno di AVP-FUTURO cu practicamente ta e mes un gobierno cu a faya den pasado ta bolbe faya Aruba un biaha mas.
Nos a yega na un crusada. E fout ta haci caba. Pregunta ta: kico ta loke parlamentarionan di AVP ta bay haci awor? Nan ta bay haci lo corecto?
Tromp-Lee ta boga pa un solucion! Pero pa esaki mester mustra madurez politico y accion!