Diaranson 28 di mei 2025 hunto cu coleganan Evelyn Wever-Croes, Dangui Oduber y Rocco Tjon, mi a entrega un concepto di ley pa realisa 2 cambio den Landsverordening di AZV, esta pa inclui formalmente cuido preventivo y cuido basico di salud mental den e pakete basico di AZV.

Nos sistema di salud ta confronta pa hopi tempo hopi presion, entre otro pa motibo di un aumento den enfermedadnan cronico manera diabetes, obesidad, y problemanan cardiovascular. Tambe ultimo añanan nos ta mira e necesidad grandi pa cuido di salud mental; di mucha te hende grandi, y cual cuido hopi no por paga p’e, cu tur e consecuencianan negativo a largo plazo riba nan calidad di bida.

E resultado di e encuesta STEPS di 2023, realisa cu sosten di DVG y e Pan American Health Organization (PAHO) a mustra cu 80% di e pueblo Arubano tin sobrepeso, di esakinan 46% tin obesidad, 19% ta keda cu hipertension y 38% ta den riesgo pa enfermedad cronico. E situacion aki sigur ta alarmante, y e cifras aki ta indica claramente cu nos mester actua. E cifranan aki ta un señal hopi cla, si nos no tuma accion preventivo, nos sistema lo no por sostene e nivel di cuido cu nos pueblo ta merece. Esaki ta e motibo principal cu nos a bin cu e proposicion di cambio di ley pa sigura cu cuido preventivo ta bira un derecho legal pa tur asegurado, no solamente un desicion politico temporal. Cu e cambionan aki nos kier move nos enfoke di trata enfermedad, riba preveni enfermedad, cu acceso structural na programanan preventivo manera screening, vacunacion, guia di dieta y programa pa estilo di bida saludabel. A largo plaso e inversionnan aki por reduci e gastonan di AZV enormemente.

Cu e cambio legislativo aki nos lo cumpli cu recomendacion mundial, incluyendo esun di World Health Organization. Asina, no solamente nos ta busca pa reduci gastonan di salud a largo plaso, pero mas importante pa mehora e calidad di bida di nos hendenan. Nos ta spera cu unabes e ley ta cla pa trata den Parlamento cada parlamentario evalua e proposicion aki cu seriedad cu e merece, pa nos por cumpli cu nos meta di un Aruba mas saludabel, mas fuerte y mas resiliente.