Relaciona cu Dia Nacional Contra Traficacion di Hende mi a keda invita pa Coordinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba (CMMA) pa lansamento di un pelicula cortico nobo cu ta trata traficacion di hende. E pelicula cortico tin como titulo “OTRO BANDA DI E CAM”.

Nos tur ta corda cu na 2021 CMMA a lansa e pelicula cortico “OTRO BANDA DI LAMA” cu sigur a haci un impacto grandi aki na Aruba y a habri e wowo di sociedad cu aki na Aruba tambe nos tin casonan di ‘mensensmokkel y mensenhandel’ y pesey mes nos mester duna e topico aki su debido atencion. CMMA no a para aki, na 2022 nan a lansa un pakete educativo riba e topico di traficacion di hende special pa studiantenan di scol secundario di 12 pa 18 aña.

Tur e produccionnan aki ta forma parti di e campaña ‘Habri bo wowo’, cu a inicia na 2021 y cu nos por sigui via www.habribowowo.com, rednan social (Facebook, Instagram), radio y corant. Si bo persona te ainda no conoce e campaña ‘Habri bo wowo’ sigur mi lo recomenda pa tuma tempo pa subi riba nan website y informa y educa bo mes. Pasobra e tristo realidad ta cu na Aruba tambe e crimen aki ta tuma lugar y hunto nos mester combati esaki. No solamente pa percura cu e practicanan aki ta keda combati y hendenan protegi pero tambe pa e riesgo cu esaki por tin riba e bon imagen di nos pais.

Pesey mes ta bon pa como sociedad nos haci uzo di e toolsnan cu ta keda duna na nos pa reconoce e practicanan aki, haci denuncia y brinda e yudansa y asistencia si esaki ta posibel. Mester ta consciente si cu hopi biaha ta trata di situacionnan peligroso y cu nan por keda miho atendi pa instancianan specialisa pa esaki.

Durante e lansamento Minister President sra. Evelyn Wever-Croes a hiba palabra y sigur a resalta su yamada pa nos raporta/denuncia cualkier practica sospechoso y pa hunto nos percura pa Aruba keda dushi pa nos, pa nos yiunan y pa nan yiunan y. un lugar sin crimen di traficacion di hende.

Mi ta subraya e yamada di nos Minister President y ta sostene sigur e trabounan grandi cu CMMA conhuntamente cu su partnernan ta realisando pa conscientisa, educa y preveni traficacion di hende aki na Aruba. Nan team por ta chikito pero a base di partnerschap nan a demostra di por realisa proyectonan grandi y necesario riba e tereno aki. Un palabra di felicitacion sigur ta na su lugar.