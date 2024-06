Riba 25 di juni 2024, Parlamento ta tratando cambionan den presupuesto di Pais Aruba, Algemene Rekenkamer, Raad van Advies y DOW cu nos a aproba pa aña 2024 a base di cifranan real di 2023, actualisacion di proyeccion economico y of cambionan den maneho.

Durante di mi desertacion mi a accentua cu e cambionan (presupuesto supletorio) cu ta keda trata ta brinda perspectiva, ta subraya adelanto y desaroyo postitivo y ta indica un recuperacion acelera.Den e uitvoeringsrapportage di e ultimo kwartaal di 2023, den e Voorjaarsnota 2024 y den e Presupuesto supletorio 2024 presenta pa Gobierno nos por mira y lesa entre otro:

Cu ta bisto cu Aruba su credibilidad financiero a baha den añanan di pandemia pero cu esaki ta subiendo y nos por mira un desaroyo hopi positivo. Berdad Aruba a perde su investment rate cerca Fitch pero a logra mantene esaki cerca Standaard and Poor’s y a logra haya nobo un investment rate cerca Moody’s;

Cu segun CAFT Gobierno ta hibando un maneho financiero responsabel cumpliendo cu normanan;

Cu nos economia a recupera completamente den aña 2023 for di e impacto di e pandemia;

Cu nos ta conociendo un crecemento economico mas grandi cu proyecta;

Cu nos sector turistico a demostra di ta hopi resiliente y lo keda e motor tras di nos economia;

Cu e cantidad di turista ta sigui crece;

Cu nos ta goza di confiansa di inversionistanan;

Cu nos hendenan a haya of ta hayando trabou y desempleo a baha drasticamente;

Cu mediante di mehoracion di compliance y of intensificacion di cobransa segun ley, entrada di impuesto a subi substancialmente.

Nos por conclui cu Gabinete Wever-Croes ta percurando pa saca Aruba for di e crisis ocaciona pa Gabinete Mike Eman I y II y tambe esun ocaciona pa e pandemia. Poco poco pero sigur ta percura pa e stabilidad necesario pa nos pais y awor ta concentra riba crea prosperidad pa nos hendenan door di uza e espacio financiero crea pa yuda esnan cu mas tin mester di dje. Mi a subraya alabes cu mescos cu Gobierno mi tambe kier pa nos hendenan cuminsa sinti alivio den nan cartera. Pesey awe nos mester ta consciente cu aprobando e presupuesto supletorio, nos ta aprobando compensacion di perdida di poder di compra di diferente grupo entre otro:

di empleadonan publico y gelijkgestelden (cual mayoria ta trahadornan den enseñansa);

di trahadornan di fundacionnan subsidia pa Gobierno di nos pensionadonan ;

di esnan cu ta gana entre minimumloon y 2500 florin;

y di esnan cu un limitacion.

Pa hopi aña empleadonan publico y gelijksgestelden no a haya indexering y riba iniciativa di Gobierno y den bon negosacion cu sindicato entrante juli venidero e empleadonan publico ta bay conoce un aumento di salario di 6% y entrante 1 di januari 2025 un aumento di 5.7%. Total un aumento di 11.7% di na salario. Incialmente e aumento aki, segun ley y maneho, no ta conta pa fundacionnan cu ta keda subsidia pa Gobierno. Desde aña 2016 Gabinete Eman a introduci e sistema di output gerichte subsidie pa e fundacionnan cu Gobierno ta subsidia. Door di e cambio aki Fundacionnan mes mester maneha salario di nan trahadornan y Gobierno no tin control mas riba e parti di salario. No obstante esaki, mirando cu tin espacio financiero, recientemente Gobierno a dicidi y anuncia cu toch nan lo pone 2.8 miyon florin disponibel pa indexering di salario di trahadornan di fundacionnan cu ta keda subsidia pa Gobierno. Mirando cu ta trata un decision recientemente tuma, mi a pidi Gobierno pa percura pa e proceso cu un fundacion mester encamina pa por bin na remarke ta bira bon conoci y haci todo lo posibel pa garantisa cu un fundacion berdaderamente ta bay duna e indexering na nan trahadornan y no lo uza e placa pa otro cos.

Tambe den e presupuesto supletorio Gobierno tin 2.8 miyon pa reparatie toeslag cual ta pa aumenta e rapartietoeslag pa nos pensionadonan y pa esnan cu ta gana entre minimumloon (cu ta 1986,20fl) y 2500fl pa luna. E ultimo grupo aki ta haya e toeslag via nan doño di trabou segun nan salario. Na 2023 Gobierno a aumenta e reparatie toeslag caba di 125 florin pa 170 florin y for di constestacion ricibi riba preguntanan haci por escrito nos por deduci cu na 2023, 42.8 miyon a keda paga como reparatietoeslag na 21.154 pensionado y 11.4 miyon florin na trahadornan den sector priva mediante nan doño di trabou. Pregunta cu mi a haci na Gobierno ta: cu cuanto florin Gobierno tin pensa di aumenta e reparatie toeslag y pa ki luna nos pensionado y e grupo anteriormente indica por spera esaki?

Den e contestacion ricibi riba preguntanan haci por escrito nos por a tuma nota cu Gobierno ta contesta cu DIMP no por indica cuanto trahador den sector priva a ricibi un reparatietoeslag y tampoco por verifica si e suma declara pa e doñonan di trabou berdaderamente a keda paga na e trahadornan. Mirando cu mi ta haya e situacion aki uno hopi preocupante, mi a urgi Gobierno pa traha riba un mihor sistema cu si ta haci e control importante aki posibel. E grupo di esnan cu limitacion tambe ta bay conoce aumento den nan uitkering. Mi ta en espera di contestacion di gobierno cuanto e aumento ta bay ta y pa ki tempo nan lo haya esaki. Mi kier pa pueblo sa cu nos ta consciente cu nos no ta unda nos kier ta, pero mi ta convenci cu nos ta riba e bon caminda. Nos ta logrando, nos ta cumpliendo!